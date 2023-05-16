影／復育有成！ 澎湖人工珊瑚礁產卵畫面「首度捕捉」好壯觀

正值澎湖珊瑚產卵季，澎湖水產種苗繁殖場在鎖港杭灣海域打造「珊瑚海洋花園」，昨晚出現大規模產卵畫面。縣府農漁局指出，潛水業者首度紀錄集體產卵畫面，見證人工復育的珊瑚礁已有孕育下一代的能力。

受氣候變遷及人為因素影響，珊瑚資源急遽下降，2016年起，澎湖縣府向漁業署爭取補助，澎湖縣水產種苗繁殖場在鎖港杭灣海域打造「珊瑚海洋花園」，致力人工珊瑚及棲地復育。

種苗繁殖場研發珊瑚人工復育技術，採用剪取珊瑚分枝，無性生殖方式培育珊瑚幼株，並以人工移植礁將珊瑚株植入適當海域。除人工復育外，鎖港杭灣「珊瑚海洋花園」也搭配海底郵筒等多樣化水域活動，與當地業者合作，潛水課程結合珊瑚復育。