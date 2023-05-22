「在等對的人出現！」社團法人台灣凍卵協會調查：超過五成沒有生育計劃　大齡媽媽成趨勢

大齡媽媽成為趨勢！根據調查，全台有意生育的女性平均年齡來到35.6歲。圖／ingimage

大齡媽媽已成為晚婚社會的趨勢！根據社團法人台灣凍卵協會2023年最新「全台女性生育保存意向調查」，數據顯示有意生育的女性平均年齡來到35.6歲，卻有超過五成女性沒有提前做生育計畫。社團法人台灣凍卵協會理事胡玉銘醫師分析，有意願生育的女性期待找到「對的人」再生子，卻因為沒有提前作生育計畫，導致錯過最佳生育年齡，等到想生時常常難以懷孕。

近五成女性沒有生育意願 經濟負擔和生活品質是主因

這項調查針對全台25歲到45歲女性，共計1132人進行，據調查顯示，49%的女性未來沒有生育的打算，三大主要原因為「養小孩太辛苦，不想增加經濟負擔(68.5%)」、「影響生活品質(50.4%)」、「沒有信心可以照顧好小孩(41.4%)」。

調查也發現，有意願生育的女性比例與經濟能力高低呈現正相關，中高階主管的女性，生育意願高於一般職員、無就業者，年齡落在36.5歲。

晚育趨勢 凍卵成熱門議題 究竟女性凍卵原因有哪些?

有近三成女性曾考慮凍卵，擔心錯過生育年齡，替自己未來預先買保險。而深究凍卵的原因以「預先為未來買個保險(57.3%)」、「不想太快生小孩(37.7%)」、「尚未找到可生育的伴侶(33.5%)」三大因素為主。

對此，胡玉銘醫師表示，調查結果與臨床觀察不謀而合，來凍卵的女性通常都有經濟基礎，凍卵動機為「目前雖有伴侶但不是非常穩定」，希望透過凍卵為自己爭取更多時間找到合適結婚生子的對象，而不是被適育年齡綁架而將就結婚。

現今凍卵技術成熟 為想婚想生女性保留未來生機

現在的冷凍卵子的技術已非常成熟，解凍卵子復甦率也很高，根據臨床觀察，年齡小於35歲選擇凍卵的女性，使用解凍卵子活產成功率已達75-80%，與新鮮卵子的懷孕率不相上下，最常見解凍卵子的年齡約落在35歲到38歲間，其懷孕成功率及活產率可達5成。胡玉銘醫師自身臨床經驗中，使用解凍卵子成功懷孕的最高年齡在47歲。

女性生育年齡是老天爺給的「限制」，胡玉銘醫師表示，醫學科技進步可以延長時間，但高齡對於女性的生產風險仍非常高，包含妊娠高血壓、妊娠糖尿病等。因此建議，即便凍卵也盡量別超過45歲再懷孕生子。

社團法人台灣凍卵協會理事胡玉銘醫師。 圖/胡玉銘醫師提供

醫師建議：女性35歲前凍卵品質最佳

胡玉銘醫師建議，35歲前懷孕生子是最好的，但偏偏現在35歲以前完成生育的女性愈來愈少，如果40歲以後才希望生育，屆時雖能運用輔助生殖技術幫忙，但懷孕率僅剩下2到3成。臨床上雖然常有40歲以上女性成功懷孕的案例，但是活產率已是急速下降，建議女性應儘早生育。

國內生殖醫學技術愈來愈進步，近年也積極推廣凍卵，但調查顯示，有73.7%的女性對於凍卵的認知不足。胡玉銘醫師鼓勵，育齡女性要對卵子健康的知識多了解，無論是地方政府開放AMH(抗穆勒氏管賀爾蒙)定期檢測或凍卵費用補助，抑或多增加相關衛教宣傳資訊等，政府應協助女性多了解生殖生育力知識，幫助女性掌握生育機會。

胡玉銘醫師也說，目前台灣法規要求進行試管嬰兒一定需有結婚登記，尚未開放單身試管，也沒有代理孕母的制度，國內法規仍保守，希望未來有機會可以開放，增加新生兒比例。

醫師建議，若未來有生育計劃的女性，30-35歲前可先透過凍卵技術保留較佳的卵子品質與數量，為自己爭取更多時間進行生涯與生育規劃。