有需求儘速下載！ 「數位新冠病毒健康證明」5月31日退場

衛福部疾病管制署今天公布，「數位新冠病毒健康證明」將於5月31日終止服務，民眾若有通知書證明需求應儘速下載；另外，照護機構及救護車口罩令預計5月31日鬆綁，強制改為建議。

世界衛生組織5月5日宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」，各國取消疫苗接種證明或篩檢陰性證明，台灣數位健康證明系統提供申辦疫苗接種數位證明、檢驗結果數位證明、接觸者隔離證明、確診者指定處所隔離通知書補發等服務至5月30日深夜12時止。

疾管署副署長羅一鈞今天在例行疫報說明，民眾若有需求，應儘速下載，數位證明申辦及系統操作方式可參考衛生福利部官網數位證明專區（https://gov.tw/8ft ）。終止服務後，民眾各項證明申請作業悉數回歸常態，由地方政府相關單位持續提供服務，完全不會受到影響。

COVID-19疫情進入第4波流行，羅一鈞說，第4波流行預計持續上升至6月，但高峰會落在何時仍待觀察。醫療量能影響有待觀察，現階段負壓隔離病房空床維持占床率5成，針對陪探病管制措施及機構探視陪伴措施，如限制時段、人數暫時不會進一步鬆綁。

至於外界關注的醫療院所、照護機構及救護車口罩令，羅一鈞說，預計照護機構及救護車口罩令5月31日鬆綁，強制改為建議，不再有罰則，但醫療院所、診所、藥局等，還在討論是否鬆綁，待確認後會對外公布。