最不受歡迎車牌英文代碼出爐 「這8組」將暫不列入製作

不少人購買新車會針對車牌特別選號，但有部分英文編碼因諧音或特殊涵義較不受青睞，交通部公路總局挑出26組英文編碼開放票選，認為不合適比率達10%以上代碼共有8組，將列為暫時保留不製作，其中CCP(33.2%)、PEE(22.37%)及LGY(20.21%)分別為不適合比例前3名。

公路總局表示，26組英文編碼今年2月24日至4月30日開放民眾票選，調查車種包含自用小客(貨)車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車(含營業及自用)、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車，總計蒐集1萬3133筆意見。

公路總局指出，認為不合適比例達10%以上的代碼包括，自用小客(貨)車的CBA(中國男子籃球職業聯賽)、CCC(台語諧音：死死死；或中文諧音：嘻嘻嘻， 開心狀聲詞)、CCK(台語諧音：死死去) 、CCP(中國共產黨縮寫)；普通重型機車的PDD(廣泛性發展障礙縮寫)、PEE(尿尿)、PGG(GG不雅諧音)，及550CC 以上大型重型機車之LGY(GY不雅諧音)。

公路總局表示，不合適比率達10%以上的號牌代碼，將列為暫時保留不製作，此次調查作為未來製作參考依據，並非全數代碼皆於今年度製作，製作期程仍依各年度需求而定。