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腸病毒71型增1輕症 5歲男童現喉嚨水泡、皮疹、肌躍型抽搐

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影
疾管署疫情記者會出席名單由左到右疾管署疫情中心主任郭宏偉、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。記者楊雅棠／攝影

易引發重症的腸病毒71型國內再增輕症個案，為北部5歲男童，出現肌躍型抽搐。所幸住院兩天後症狀緩解出院，經採檢確認為腸病毒71型。疾管署防疫醫師林詠青表示，男童同住家人及幼兒園同班同學均無疑似症狀，但不同班同學曾通報腸病毒，不排除因此造成感染。

林詠青表示，男童五月上旬出現喉嚨痛、發燒等症狀，發病隔天出現喉嚨水泡、皮疹；診所醫師診斷為腸病毒並開立症狀治療藥物。但男童隔天出現肌躍型抽搐送往醫院，並收住於普通病房。所幸兩天後症狀緩解，無其他不適出院。

今年腸病毒71型輕症病例累計10例，另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別為感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

疾管署資料顯示，上週（5月7日至5月13日）國內腸病毒門急診就診計1萬1916人次，較前一週1萬1428人次上升4.3%，整體趨勢呈上升且高於2017年以來同期。另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒也於社區活動，疫情傳播風險持續上升。

林詠青提醒，家長及嬰幼兒照顧者應時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，並養成學幼童良好衛生習慣。嬰幼兒要特提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送往大醫院接受治療。

腸病毒

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