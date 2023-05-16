快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40年骨董避孕器穿透子宮 6旬老婦膀胱險破裂

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
幸好醫師及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血症。圖／嘉義醫院提供
幸好醫師及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血症。圖／嘉義醫院提供

嘉義有名6旬婦人裝避孕器多年，因腹痛到衛生福利部嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層。嘉義醫院院長暨婦產科醫師黃元德說，幸好及時發現開刀取出避孕器，不然後果不堪設想，可能潰爛發炎，引起腹膜炎和敗血症。建議裝避孕器5年就應更換、移除。

黃元德表示，裝設避孕器要記得定期檢查，子宮避孕器會穿透子宮大多不是裝設時的問題，而是避孕器對子宮來說是一種「異物」，身體會排斥它，因此避孕器有可能會穿透子宮進入腹腔，輕則引發疼痛，重則感染化膿，腹腔粘黏，甚至可能刺破腹腔內的臟器，危害生命。

黃元德建議，女性更年期後已無避孕需求，建議取出避孕器，否則除了可能造成子宮蓄膿外或避孕器嵌鑲外，隨女性荷爾蒙減少、子宮萎縮，避孕器有可能「破宮」而出，釀致危機。一般來說，裝避孕器5年就應更換，不然避孕效果會變差；若超過5年沒有移除，也不用擔心被子宮包住，現在有很多技術可以移除避孕器，但最重要的是每年應定期做子宮頸抹片以及超音波檢查，確保避孕器不會「不安於室」。

黃元德表示，避孕器最好的時機點在生理期結束、排卵前裝設，否則會擔心裝設時正好懷孕，會增加子宮外孕機率；提醒裝避孕器後1個月，也要回診檢查，若患者沒有不舒服或異狀，才算裝設成功。

6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層。圖／嘉義醫院提供
6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層。圖／嘉義醫院提供
裝了40年避孕器幾乎忘了它的存在，嘉義6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現原來是古董避孕器在作怪。圖／嘉義醫院提供
裝了40年避孕器幾乎忘了它的存在，嘉義6旬婦人因腹痛到嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現原來是古董避孕器在作怪。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院院長暨婦產科醫師黃元德建議裝避孕器5年就應更換、移除。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院院長暨婦產科醫師黃元德建議裝避孕器5年就應更換、移除。圖／嘉義醫院提供

避孕器 子宮 嘉義

延伸閱讀

嘉義長庚醫院達文西手術破千例 健保今年新增17項補助

母親節大禮！高醫海扶刀守護子宮保生機 治療破千例

42歲女星罹癌「切骨盆續命」　暴肥10公斤運動喘到快往生

子宮外孕可能危及生命！留意兩徵兆：急性腹痛與異常出血

相關新聞

猴痘疫情持續！本土+12 近80家院所提供接種疫苗

猴痘疫情持續，連5週以雙位數增加。國內新增12例本土猴痘確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為台北市、新北市、桃園市、台中...

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

新冠肺炎疫情持續上升，疾管署公布近7日每日平均新增154例本土確定病例，較前7日上升。疾管署副署長羅一鈞表示，各項指標明...

三年來首例兒童流感死亡 5歲男童發病到死亡僅3天

流感疫情持續，疾管署今天公布新增2例死亡個案，分別為東部70多歲女性以及北部未滿10歲男童；皆未接種本季流感疫苗。疾管署...

他每天大吃1食物罹糖尿病「尿尿超多泡泡 」 醫師一查：失控了

一名台商近期從大陸出差返台後，驚覺「尿尿怎麼那麼多泡泡」，且等了十分鐘還無法散掉，才發現「自己不對勁了」，就醫檢查後發現，糖化血色素及蛋白尿都「失控了」。

40年骨董避孕器穿透子宮 6旬老婦膀胱險破裂

嘉義有名6旬婦人裝避孕器多年，因腹痛到衛生福利部嘉義醫院就醫，經醫師檢查發現，40年前裝的避孕器竟穿透子宮插入膀胱肌內層...

立法院三讀 觀光局、氣象局升署

立法院下午院會三讀通過「交通部組織法」，將觀光局和氣象局升格為「觀光署」與「氣象署」。交通部長王國材日前曾表示，面對疫後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦