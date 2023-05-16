三年來首例兒童流感死亡 5歲男童發病到死亡僅3天

流感疫情持續，疾管署今天公布新增2例死亡個案，分別為東部70多歲女性以及北部5歲男童；皆未接種本季流感疫苗。其中出現三年來首例兒童流感死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，男童從發病到出現重症徵兆，再到死亡僅13天，因併發腦炎、神經性休克，急救無效死亡。經檢驗為感染H1N1流感病毒。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情仍在升溫，處於上升階段，無法預估何時出現反轉。

上週新增14例流感併發重症病例，包括11例A型H1N1、3例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，為4例男性、10例女性，發病日介於5月1日至12日，其中11例具慢性病史，均未接種本季流感疫苗。

另新增2例死亡。其中東部70多歲女性本身有糖尿病、慢性腎病、腦中風、免疫疾病等慢性病史，原本因肺炎、泌尿道感染住院，住院過程中病況好轉，但於4月19日出現發燒症狀。確認感染A型流感。雖給予抗生素和流感抗病毒，但仍因發燒15天，併發肺炎過世。

另一例為北部5歲、學齡前男童，5月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，至診所就醫服藥未改善。但發病兩天後出現活動力下降、嘔吐、發燒等症狀，經快篩確認感染流感。後又出現意識改變、步態不穩症狀送醫，研判併發腦炎。後雖經抗病毒藥物治療，但住院隔天突然出現心跳停止，雖給予強心劑仍急救無效過世；死因爲併發腦炎、神經性休克。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達6萬7733人次，較前一週上升5.7%，整體趨勢上升且高於2020至2021年同期。

社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，但A型H1N1檢出增加，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，仍未趨緩。

本流感季自去年10月1日起截至今年5月15日流感併發重症病例累計169例，包括98例A型H3N2、65例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占46%，87%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史。其中死亡24例，包括17例A型H3N2、6例A型H1N1、1例B型，83%未接種本季流感疫苗，96%具慢性病史。

林詠青呼籲，流感流行期間，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，以掌握治療黃金時間，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，降低重症風險。