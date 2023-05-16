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涉非法執行細胞治療 最高可罰25萬元

中央社／ 台北16日電

衛福部今天指出，接獲民眾檢舉，有2家醫療機構疑似非法執行細胞治療，經前往稽查發現其中1家涉違法、另1家待釐清，將由地方衛生單位視情節輕重裁處，最高可處新台幣25萬元罰鍰。

細胞治療正夯，但目前衛福部僅公告開放6項技術，且要經認定可執行機構。衛生福利部今天透過新聞稿指出，接獲民眾檢舉，近日會同台北市政府衛生局聯合稽查2家涉非法執行細胞治療的醫療機構。

衛福部醫事司簡任技正李中月告訴中央社記者，通常違規的樣態以未經許可執行細胞治療或散播誇大不實廣告訊息居多，這次遭民眾檢舉的這2家醫療機構都屬於前者。

李中月指出，經前往現場稽查，發現其中1家涉違反醫療法及特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法等相關法令，將由地方衛生單位視情節輕重，最高可處新台幣25萬元罰鍰；至於另1家還在釐清中。

李中月強調，衛福部已建置「細胞治療技術資訊專區」，提供相關衛教資訊、醫療機構名單、施行項目及問答集；統計至112年4月底，已核定59家醫療機構及核准232件細胞治療技術施行計畫。

衛福部表示，依臨床證據，細胞治療並非癌症治療萬靈丹，應徵詢臨床醫師專業意見，切勿聽信坊間誇大不實違法廣告，如有發現違規情事應向所在地方衛生局檢舉，以避免無辜民眾受害。

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