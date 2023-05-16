蘇煥智：升格農業部「大腦肥大症」 官變多變大中央更集權

立法院會三讀通過「農業部組織法」，農業部正式成立，農委會主委陳吉仲不斷強調這是回應35年前農漁民的期待；前台南縣長蘇煥智表示，農業部組織中水保局、林務局保育業務也留著幾乎沒有動，人人都升官了，官變多、變大，這樣的組改，仍是「大腦肥大症」，與過往提的組改方向背道而馳，權力沒有下放，肅貪更難，中央集權更盛。

「農業部組織法」明定為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理10大業務，另設置8個次級機關，包括農糧署、 漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署與農業科技園區管理中心，組織包括部長1人、政務次長2人與常務次長1人，為14職等。

蘇煥智表示，沒有升格農業部跟升格幾乎沒有什麼變，照理過去中央與地方組織改造，政府應該瘦身，現在反而更加中央集權，權力沒有下放，全由中央主導決定，地方都沒有參與，導致行政效率差，民代更難監督，要肅貪變得很困難，中央貪瀆更難抓。

他表示，組改以後，官變大、變多了，這是開時代倒車。現階段農業最大的問題，是凡事都拿錢來補貼，沒有創造誘因，根本是一個錯誤；他又舉例，現階段的老農津貼的制度，跟當初設計的不同，當初認為是過渡期，因此有了老農津貼「暫行條例」，因為是過渡期，未來有部分要銜接國民年金，有的要銜接勞保。

蘇煥智表示，但現在實施的農退條例，根本是錯誤制度，直接讓農民加保勞保就好，就職業農民的方式加保就好了，農保與公保直接整合，讓老農津貼逐步退場，離農後福利就逐步減少，讓年輕農民可以依照經濟法則與他人競爭，而不是一直領津貼，但現在卻讓過去的老農津貼「暫行制度」變成永久化。

蘇煥智說，再談到近期補貼雞蛋進口，連進口的東西都補貼，農民好不容易價格好一些，也非長期使然，政府卻對進口補貼，這是一個非常荒謬的政策。

他表示，現在農委會升格為農業部，林務局跟水保局都要提升為「署」，權力越弄越大，官位越來越高，人數越多，組織搞大、官階變大變多，違反政府組織再造的準則上限，以這兩個單位為例，這些單位都必須與地方整合，有部分業務根本也應該跟地方共管共治，中央執行的人力根本不需要這麼多，也增加民間參與的誘因，但現在極權中央，權力沒有下放，即使組改了，仍是「大腦肥大症」。