取消排富！7月1日起長照住宿機構補助6萬增至12萬 12.5萬人符合資格

考量重度家庭住宿機構經濟負荷，衛福部長照司今年7月1日擴大住宿機構補助，居住護理之家、老人福利機構、身障機構、長照機構、榮民之家、兒少安置機構等，經過長照需要等級（CMS）評估第四級以上住民，每人每年補助額度從6萬元增至最高12萬元，並取消排富規定，估計12.5萬人符合資格，預計斥資77億元。

長照司副司長吳希文表示，於112年度入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）及兒少安置等機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上之住民，每人每年最高可補助12萬元，預計自7月1日起受理申請。

衛福部統計，住宿機構使用者專案補助至110年累積已補助12萬3503人次，除了住宿機構外，政府針對年滿65歲以上或領有身心障礙證明且符合相關規定，可擇優申請身障住宿照顧費用補助、或中低收入失能老人機構公費安置補助。吳希文指出，總體符合住宿機構補助申請人數約12.5萬，推估中低收入戶擇優領取公費安置、身心障礙補助約5.75萬人，扣除後可適用此方案補助約6.8萬人。

不過，過去入住住宿機構只需住滿90天，即可申請住宿機構補助6萬元，此次長照司將補助從6萬提高到12萬，得先經過長照等級評估，或符合身心障礙資格。

長照司指出，入住上述7類機構，且經地方政府照管中心進行長照需要評估（CMS），符合長照需要等級第4級以上之住民，或具身心障礙證明中度以上，當年度累計住滿180天者，予以年度一次性補助12萬元，如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即1萬元）。

另為保障既有住民之權益，既有住民如於111年12月31日（含）前已入住機構，未經長照需要等級評估或經評估未達長照需要等級第4級以上，且累計住滿180天者，當年度仍予6萬元補助，如當年度累計未達180天者，就住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（即5000元）。此方案皆不設排富規定。

吳希文指出，今年因應公告調整增加補助費用，同時也希望引導輕度、中度失能民眾，優先使用長照居家服務、社區服務；若中度、重度失能者有需要住宿機構時，需經由照管中心評估失能等級訂於第4級以上，且住滿180天等條件。不過符合資格且會申請住宿機構補助的6萬多人中，大多是嚴重失能者，多有身心障礙證明，可視同長照4級以上不需額外評估；若過去曾用過長照服務者，也不必重複評估。民眾如有申請需求或相關疑問，可上衛福部官網查詢。