他每天大吃1食物罹糖尿病「尿尿超多泡泡 」 醫師一查：失控了
常喝手搖飲可能會罹患糖尿病，根據國外的統計研究資料顯示，2010年的超過三十萬人的統計，每天喝超過一杯含糖飲料得糖尿病的風險，比普通沒有喝飲料的人高26%。但除了手搖飲，「吃太多澱粉」也可能罹患糖尿病，一名台商近期從大陸出差返台後，驚覺「尿尿怎麼那麼多泡泡」，就醫檢查後發現，糖化血色素及蛋白尿都「失控了」，原因竟是飲食習慣「吃太多澱粉」。
家醫科醫師彗倫近日在《醫師好辣》在訪談節目中分享一名患者求醫經歷，該名台商最近回來台灣後發現尿尿有泡泡，等了約十分鐘都沒有散去，就醫檢查之後，發現糖化血紅素已經到9％，而正常值應在4.0～5.6%之間，黃彗倫表示：「糖化血紅素目標控制在7％以下就達標，9％表示血糖失控。」
經醫師詢問才知，該名患者高血糖原因是習慣「麵食類吃到飽」，搭配餃子、燒賣、港點類點心，且很少吃到青菜、蛋、豆腐，而導致營養素不均衡，雖然還不到洗腎程度，但是血糖已經失控，腎臟守不住蛋白，而開始出現蛋白尿現象。所幸最終靠藥物控制、搭配養師調整飲食菜單，加強非澱粉類蔬菜攝取，才讓蛋白尿獲得改善，避免洗腎之路。
根據國健署資料統計，糖尿病是國人位居十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康不容小覷，醫療負擔相當龐大，民眾可好好注意飲食習慣，避免疾病找上門。
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