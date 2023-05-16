快訊

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

NBA／霍華德力邀莫蘭特加入台灣職籃 網：他想組超級球隊

好市多莓果連2天無新增A肝個案 回收4.8萬公斤

中央社／ 台北16日電

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛生福利部11日起例行公布吃過好市多冷凍莓果通報急性A肝人數，今天無新增疑似個案，連2天「嘉玲」；相關冷凍莓果類產品回收總量達4萬8040.72公斤。

好市多進口綜合莓在4月28日被檢出A肝病毒後，衛福部疾病管制署已要求各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

今天沒有新增疑似通報告案，疾管署統計，自4月28日至今通報急性A肝個案，維持有6例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，全數均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。

另外，衛福部食品藥物管理署今天上午公布，自4月28日至5月15日，科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達4萬8040.72公斤，以冷凍綜合莓最多，共2萬3769.84公斤，其次是冷凍藍莓2萬2945.64公斤，冷凍草莓1325.24公斤。

食藥署同時在「好市多冷凍莓果驗出A肝專區」公布後市場輸入冷凍莓果收驗結果，共抽驗74件，其中34件結果為陰性、40件檢驗中，目前暫時沒有發現其他陽性檢驗結果的冷凍莓果類產品。

好市多 衛生局

延伸閱讀

好市多「A肝莓」賠償挨轟 消保處出手協調了

北市好市多A肝莓果回收情形 衛生局：賣場已全數下架

驚悚！好市多「恐怖巧克力」咬下滿滿都是蟲 驚藏超大蟲蛹

好市多莓果A肝通報無新增疑似個案 回收4.6萬公斤

相關新聞

台大前院長戴東原今晨辭世 一生致力糖尿病、家庭及老人醫學

國內糖尿病醫學領域大老、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，今天上午8時因心肺疾病於睡夢中過世，享壽84歲。

蘇煥智：升格農業部「大腦肥大症」 官變多變大中央更集權

立法院會三讀通過「農業部組織法」，農業部正式成立，農委會主委陳吉仲不斷強調這是回應35年前農漁民的期待；前台南縣長蘇煥智...

他每天大吃1食物罹糖尿病「尿尿超多泡泡 」 醫師一查：失控了

一名台商近期從大陸出差返台後，驚覺「尿尿怎麼那麼多泡泡」，且等了十分鐘還無法散掉，才發現「自己不對勁了」，就醫檢查後發現，糖化血色素及蛋白尿都「失控了」。

取消排富！7月1日起長照住宿機構補助6萬增至12萬 12.5萬人符合資格

考量重度家庭住宿機構經濟負荷，衛福部長照司今年7月1日擴大住宿機構補助，居住護理之家、老人福利機構、身障機構、長照機構、...

日本草莓又出包 驗出農藥不合格180公斤全退

日本草莓又被衛福部食藥署在邊境攔截發現農藥殘留不符規定，從日本埼玉進口的草莓180公斤，全數遭退運、銷毀。食藥署副署長林...

健保部分負擔新制7月上路不變 薛瑞元：這二天就會預告

健保部分負擔新制7月上路時程不變。衛福部長薛瑞元表示，健保部分負擔新制，將於前往世界衛生大會前預告，「這一、二天就會預告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦