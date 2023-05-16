中捷重大事故 學者：應配合台灣的營運環境提升軌道安全

台中捷運上周發生列車撞上吊臂重大事故，捷運的軌道安全也引起重視，目前台中捷運、台北捷運文湖線、新北環狀線，都是使用中運量列車的無人駕駛系統，而施工中的桃園捷運綠線，也將採用同樣的系統。學者普遍認為，施工的捷運，應配合台灣的營運環境，提升軌道安全的標準。桃園市政府捷運工程局表示，未來綠線除列車會配有緊急按鈕，月台也會配置3處，供緊急情況煞停使用。

捷運工程局表示，目前桃園施工中的綠線捷運，因採中運量無人駕駛系統，應該和其他縣市的中運量無人駕駛系統大同小異。但綠線配置的應該會是全國最先進的全自動無人駕駛系統，而在緊急安全設備上面，未來綠線除列車上會配有緊急停車按鈕，月台也有配置三處，供緊急情況使用，確保行車安全。

台灣智庫策略長王義川表示，其實軌道安全無關列車運量的等級，應該是捷運列車是否配置司機員，若司機員駕駛時遇到異物，除司機員可以自行停車外，系統都會有警示，若司機員沒反應，現今的系統甚至還會自動停駛。

王義川指出，但台北捷運文湖線、新北捷運環狀線、台中捷運是採用無人駕駛的列車，通常都會配備碰撞感應器，若有異物，也會視偵測的距離而煞車停止，但因偵測與煞車距離的關係，通常都會撞上才停止。和汽車一樣，通常年分越新的列車，配備的感應設備會更先進，偵測的範圍也會更遠。

台灣鐵道暨國土規劃學會則表示，台灣使用的中運量無人駕駛系統，都是國外的套裝，基本上沒有問題，但是工程公安水準真的待加強，國外很少會發生吊臂掉落軌道，列車又撞上去的事故。

學會指出，因配合台灣的環境，未來在沒有司機員可主動目視發現主動剎車迴避的情況下，如何能夠有與人工駕駛類比的自動運轉與偵障系統，建議應由交通部新成立的「鐵道技術研究暨驗證中心」專案研究，並研議有關系統安全條件的驗證規範。

而對於其他縣市正在興建中的捷運，消基會交通委員會召集人李克聰說，未來採中運量無人駕駛的捷運系統，在採購及設計規劃上，應針對台灣的情境，參考台中捷運的案例，預估衍生的風險，進而優化軌道偵測的功能，引進像是紅外線、雷射及影像辨識系統，提升整體的捷運軌道安全。