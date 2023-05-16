王國材率團參與APEC運輸部長會議 與美官員談這些議題
交通部長王國材15日(美國時間)參加APEC第11次運輸部長會議（11th APEC Transportation Ministerial Meeting, TMM11）周邊活動「APEC綠色海運合作」，會中與美國運輸部長Pete Buttigieg就綠色海運走廊、電動車等議題進行初步意見交換，並分享擴大船舶岸電使用成果、發展港口低碳轉型策略等。
王國材率航港局、航政司、運研所、港務公司、驗船中心及陽明海運、長榮海運等代表赴美參加APEC第11次運輸部長會議及周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」，會中向APEC各會員體分享台灣海運領域減排成效，包括購建雙燃料環保船舶及低碳船舶、擴大船舶岸電使用，發展港口低碳轉型策略，及我國航商參與推動綠色海運走廊的相關作法。
王國材表示，在全球前20大貨櫃航商中，台灣即占有3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能已超出世界十分之一，深刻體認自身在全球海運減排所肩負的責任。在船舶設計與營運方面，航運業者預計購建33艘雙燃料環保船舶及46艘低碳船舶，並持續提升船隊使用船舶岸電比例和導入智慧化監控系統。
他指出，陽明海運與長榮海運船隊均已提前達成IMO所設定2030年降低碳排放40%目標。此外，陽明海運與萬海航運已加入絲路聯盟，參與亞洲區間綠色海運走廊的推動，相關國籍航商也規劃建立台灣主要港口與美西港口間的綠色廊道。
他也說，推動綠色海運合作須制定跨區、跨國政府間的政策或法規，納入海運產業供應鏈利益相關者共同參與，並研擬激勵措施降低業者成本及提升客戶對於綠色航運需求。
交通部指出，王國材除與美國運輸部長Pete Buttigieg就綠色海運走廊、電動車等議題進行初步意見交換，同時與智利、印尼、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家與會運輸首長進行交流，預計晚間參加美方主辦歡迎酒會，將再與澳洲、加拿大、南韓、馬來西亞、越南等與會運輸首長交流。
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