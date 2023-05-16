高雄藥品代理商遭控捲款跑路 多家藥局損失慘重

高雄市四大藥師公會今天指控，高雄市一間代理多家知名藥品生技公司人去樓空，導致上百家藥局因預先支付貨款損失慘重。衛生局派員前往業務檢查公司均大門深鎖，會依法裁罰。

高雄市議員李雅靜今天偕同高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會及受害藥局召開記者會，指控高雄市一家代理多家知名藥品的生技公司預收貨款後卻人去樓空，導致多家藥局損失慘重。

李雅靜說，目前生技公司負責人已經神隱，找不到人，高雄市至少超過100家藥局受害，金額至少約5000萬元，對社區藥局經營造成很大壓力，恐釀一波藥局倒閉潮，呼籲警方和衛生局主動介入調查。

高市藥師公會理事長張盈棠說，這家生技公司代理許多知名品牌成藥，跟藥局的交易模式是預付貨款，才會陸續出貨。4月疑似已出現財務問題，卻仍跟藥局簽約收支票，5月陸續有會員反映支票已被兌現，但拿不到藥可賣。

張盈棠說，這家生技公司在高雄經營約30年以上，一開始聽聞此事也覺得不可思議，目前初估受害藥局100至300家都有可能，公會還在調查中，個別會員損失金額從數萬元至數百萬元不等。

受害藥局代表指出，生技公司要求藥局要預開支票，才能簽訂合約並陸續出貨，也因為這樣造成藥局嚴重損失，呼籲負責人盡快出面，檢調單位應介入偵辦。

衛生局主秘廖哲宏說，近期有前往這家生技公司業務檢查，但已大門深鎖，找不到負責人，公司有疑似規避檢查情形，會依藥事法進行裁罰3萬至200萬元。此外，負責人也是藥師，同時也會進行相關藥師懲戒。

高雄市警察局刑事警察大隊表示，警方會向公會了解受害的廠商有幾家，及相關受害情形，會在最快的時間內將犯嫌查緝到案。