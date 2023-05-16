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疫後整頓空運市場 交通部擬微調國際航權分配

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
疫情重創航空業，疫後整頓空運市場，交通部擬微調國際航權分配。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
疫情重創航空業，疫後整頓空運市場，交通部擬微調國際航權分配。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

疫情衝擊航空產業，交通部微調國際航權分配，貼近未來空運市場需求，預告修正「國際航權分配及包機審查綱要」草案，包括讓松山機場與國內其他機場每周七班優先營運權班次一致，以及過去被廢止航權的業者，考量同時涉多個雙邊協定，應實務需要，在民航局重新分配航權時，業者得就同航線重提申請。

交通部指出「國際航權分配及包機審查綱」2002年8月12日訂定發布， 歷經7次修正施行迄今。因疫情影響整體空運市場，為符合未來空運市場需求，明確國際航權分配，促使因應實務需要及其充分使用，預告修正「國際航權分配及包機審查綱要」草案。

現行條文明文，兩航點間航線優先分配二家業者營運，享每周7班優先營運權，但兩航點間航線之一航點，若為松山機場，則享每周6班之優先營運權。

交通部在修正條文草案指出，為使每周7班優先營運權班次數一致， 刪除松山機場例外規定。

其次，考量過往曾發生經交通部廢止的航權，同時涉多個雙邊協定，為應實務需要，新增國籍民用航空運輸業被廢止涉及多個雙邊協定航權，於重新分配航權時，業者得就同航線重新提出申請並獲配航權。不過，另外，航權首次重新分配時，業者不得以其經廢止容量班次的兩航點間航線為營運需求，報請民航局初審。

此外，敦促業者遵守防疫管理措施，非屬一般飛安或違規事件，故不列入飛安考核評分表扣分範圍；為鼓勵業者主動提報，主動發覺違規事件，立即改正缺失，如其經依《民用航空法》第57條規定發函限期改善，係因主動提報且符合主動提報條件所致者，亦不列入扣分範圍。

松山機場 航線 交通部

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