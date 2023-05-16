進口美國覆盆子農藥殘留違規 邊境攔截退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，一批從美國進口的覆盆子檢出農藥殘留違規，共1批、36.72公斤全數退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有22項檢驗不合格產品，如印尼調味料（辣椒粉） 、義大利乾燥牛肝菌菇、越南椰蓉等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有一批好市多從美國進口的「KIRKLANDSIGNATURE 科克蘭冷凍藍莓（722573 KS FROZENBLUEBERRY）」檢出A型肝炎病毒陽性違規，共1萬5236.42公斤遭邊境攔截，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這批是好市多在4月11日報驗、5月1日判定不合格，日前已透過新聞稿方式對外說明，並非新攔獲，但依法，廠商有15天的行政救濟期，至昨天期滿，因此公布今天的邊境攔截名單中。

此外，禾紘農產有限公司從美國進口的「覆盆子（FRESH RASPBERRY）」則是檢出殘留農藥Fenhexamid 0.32 ppm違規。林金富說，農藥Fenhexamid在台灣並未開放使用在覆盆子這項作物上，依規定為不得檢出，共1批、36.72公斤全數退運或銷毀。

有關好市多莓果產品後續處理，食藥署自5月3日起至6月2日，暫停好市多從美國進口莓果類產品，共3個號列品項。衛福部次長王必勝日前說，在調查結果出爐前，暫不開放好市多進口冷凍莓果。

至於好市多所提送檢討報告，食藥署11日表示，因製程管控、相關管理紀錄都未提供充分資料，將發文要求好市多在2週內完成補件。