快訊

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

伊朗因他被制裁 雙面間諜用核武機密換英國籍 卻走上死刑台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保部分負擔新制7月上路不變 薛瑞元：這二天就會預告

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔新制7月上路不變，衛福部長薛瑞元說，這二天就會預告。圖／聯合報系資料照片
健保部分負擔新制7月上路不變，衛福部長薛瑞元說，這二天就會預告。圖／聯合報系資料照片

健保部分負擔新制7月上路時程不變。衛福部長薛瑞元表示，健保部分負擔新制，將於前往世界衛生大會(WHA)前預告，「這一、二天就會預告，7月上路時程不變。」

健保署長石崇良表示，目前部分負擔藥品規定與先前公布內容一致，急診則調整中低收入、身心障礙者原則維持現狀收費，但醫學中心一律收取550元，也就是現行檢傷分類三至五級標準，均低於新制收費，以保障弱勢就醫。

以門診藥品來說，在一般藥品方面，基層診所、地區醫院藥費100元以下免收，其餘按費用比率以20％分級距收取，上限200元，但區域醫院、醫學中心調整為藥費100元以下收10元，其餘按20%收取，上限300元。慢性病連續處方箋部分，除基層診所維持三次調劑均免收外，地區醫院、區域醫院、醫學中心調整為第一次調劑比照一般藥品收費，第二次以後免收。

急診部分負擔部分，現行依照醫院層級、檢傷分類收取，基層診所與地區醫院不分類均為150元，區域醫院不分類300元，醫學中心則是檢傷分類一、二級450元，三、四、五級550元。新制為基層診所與地區醫院不變，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元。

醫學 健保 石崇良 薛瑞元

延伸閱讀

親自吃草莓蛋糕穩食安 薛瑞元母親節買蛋糕送太太有1疑慮

衛福部應預防性公告防食安疑慮 薛瑞元：這不太合理

影／薛瑞元：我們沒有擋疫苗 是我們被擋

政府擋疫苗爭議 薛瑞元：對某人的尊敬、感謝逐漸消失

相關新聞

日本草莓又出包 驗出農藥不合格180公斤全退

日本草莓又被衛福部食藥署在邊境攔截發現農藥殘留不符規定，從日本埼玉進口的草莓180公斤，全數遭退運、銷毀。食藥署副署長林...

健保部分負擔新制7月上路不變 薛瑞元：這二天就會預告

健保部分負擔新制7月上路時程不變。衛福部長薛瑞元表示，健保部分負擔新制，將於前往世界衛生大會前預告，「這一、二天就會預告...

鄭明典：入梅似有若無 賈新興：5月底6月初有利梅雨鋒面建立

氣象局長鄭明典今天在臉書指出，現在是似有若無的「入梅」，今年遇到了統計上的梅雨異常年。

數億補貼進口蛋 學者批：消費者廉價小確幸換來共有的悲劇

根據農委會說法4月份進口3000多萬顆進口雞蛋，5月份進口超過6000萬顆，短短兩個月進口近億顆雞蛋，其中的關稅、價差每...

把握今明好天氣！周四起至周末下雨 下周二再一道鋒面來

把握今明兩天好天氣，周四起又有一波梅雨鋒面接近，要下雨了。

重大壓力事件會加速衰老 但可逆轉挑戰傳統觀念

每個人都會變老，但明明年紀相同，有些人似乎比其他人老更快，科學家已知催人老的一大因素是壓力。最近發表於《細胞代謝》的研究首次發現，重大手術、懷孕或 COVID-19 重病等壓力事件會增加生理年齡，但當壓力消失，壓力引起的快速衰老可逆轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦