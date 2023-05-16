健保部分負擔新制7月上路不變 薛瑞元：這二天就會預告

健保部分負擔新制7月上路時程不變。衛福部長薛瑞元表示，健保部分負擔新制，將於前往世界衛生大會(WHA)前預告，「這一、二天就會預告，7月上路時程不變。」

健保署長石崇良表示，目前部分負擔藥品規定與先前公布內容一致，急診則調整中低收入、身心障礙者原則維持現狀收費，但醫學中心一律收取550元，也就是現行檢傷分類三至五級標準，均低於新制收費，以保障弱勢就醫。

以門診藥品來說，在一般藥品方面，基層診所、地區醫院藥費100元以下免收，其餘按費用比率以20％分級距收取，上限200元，但區域醫院、醫學中心調整為藥費100元以下收10元，其餘按20%收取，上限300元。慢性病連續處方箋部分，除基層診所維持三次調劑均免收外，地區醫院、區域醫院、醫學中心調整為第一次調劑比照一般藥品收費，第二次以後免收。

急診部分負擔部分，現行依照醫院層級、檢傷分類收取，基層診所與地區醫院不分類均為150元，區域醫院不分類300元，醫學中心則是檢傷分類一、二級450元，三、四、五級550元。新制為基層診所與地區醫院不變，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元。