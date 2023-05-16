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好市多「A肝莓」賠償挨轟 消保處出手協調了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。本報資料照片
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。本報資料照片

美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓、藍莓日前接連檢驗出A肝病毒，多達4.2萬名有購買記錄的會員受影響，後續賠償也引發爭議，挨批敷衍、沒誠意。行政院消保處今表示，昨日已邀集相關單位與好市多研商，好市多承諾，受影響的消費者檢測及掛號費低於新台幣500元者，仍維持給付500元，超過500元者可檢具單據，將實支實付補助，至於會員同住家人如食用影響產品，檢測費用（含掛號費）則依個案情形從優從速處理。

消保處表示，事件爆發後，好市多在5月11日公告的慰問措施內容尚有疑義，為維護消費者權益，消保處邀請15日邀集行政院食品安全辦公室、衛福部食藥署、台北市政府、新北市政府、桃園市政府、台中市政府、台南市政府、高雄市政府、新竹市政府、嘉義市政府與好市多公司共同研商，針對會議建議事項，好市多基於保護消費者權益立場初步同意，並承諾攜回朝此方向努力由各賣場處理。

消保處指出，關於好市多公告慰問措施的第2點檢測費用，符合該點規定者，檢測費用及掛號費低於新台幣500元者，仍維持該公告給付500元；如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用。至於會員同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用（含掛號費）則由好市多依個案情形從優從速處理。

此外，好市多也承諾，關於公告第3點的A肝確診者，好市多公司將負擔一切法律上責任（包括但不限於相關醫療費用）。

消保處提醒消費者，如與好市多的消費爭議仍無法獲得妥適處理，可依消保法第43條以下規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另如欲提起團體訴訟的消費者，可保留相關證據資料，以利後續訴訟進行。

好市多 行政院 A肝莓

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