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鄭明典：入梅似有若無 賈新興：5月底6月初有利梅雨鋒面建立

聯合報／ 記者陳智華彭宣雅╱台北即時報導
氣象局長鄭明典今天在臉書指出，現在是似有若無的「入梅」，今年遇到了統計上的梅雨異常年。本報資料照片
氣象局長鄭明典今天在臉書指出，現在是似有若無的「入梅」，今年遇到了統計上的梅雨異常年。本報資料照片

氣象局長鄭明典今天在臉書指出，現在是似有若無的「入梅」，今年遇到了統計上的梅雨異常年。

鄭明典在臉書貼出梅雨指標圖指出，藍色線是「季風指標」(或南海夏季風指標)，紅色線是低層「環流指標」。統計上，藍、紅兩條線都轉為正值，大約就是台灣入梅的時段。

鄭明典說，今年南海夏季風指標出現，但是異常的偏弱；環流指標方面，梅雨鋒面斷斷續續，小擾動不斷，組織性很弱。看降雨紀錄，勉強達標，就在門檻值附近，持續性也不太足夠。看來是，遇到了統計上的梅雨異常年。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天也在臉書指出，展期資料顯示，觀察5月底至6月初南方系統以及6月10日後環境有利梅雨鋒面的建立。

至於近期兩波梅雨鋒面帶來降雨，23日那波比19日好一點。19日受微弱鋒面影響，各地有局部短暫陣雨，雲林以北沿海局部地區雨勢較大。

20日桃園以南及宜花東午後有局部短暫陣雨，21日清晨至早上西半部沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。22日清晨台中以南沿海有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。 

23日至24日清晨受鋒面影響，西半部及宜花有局部雨，24日午後宜花東有局部短暫陣雨，25日午後南投、嘉義山區及花東山區有零星短暫陣雨。

梅雨 鄭明典

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