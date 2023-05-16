貴森森黑鮪魚大出價跌 屏東東港嘗鮮採買最對時

黑鮪魚產季已展開，進港拍賣數量居全國之冠的屏東東港漁港，捕獲量上周近攀升到單日百尾上下，魚貨拍賣場人聲鼎沸，4天前創下單日拍賣最高的153尾，均價也從上月「第一鮪」每公斤1188元高價，跌至今年最低的每公斤340元，昨天量少回升至431元；東港區漁會說，疫情解封國旅爆發，隨著黑鮪大出價格更親民，民眾來東港嚐鮮最對時。

東港區漁會說，隨著東港黑鮪魚化觀光季本月6日展開，黑鮪魚進港量也開始加溫，從上月的零星進港，上周連續多日攀升到單日百尾上下，12日更創下單日進港新高的153尾，拍賣價也跌至今年新低均價的每公斤340元，昨天進港只有34尾，供應量偏少，回升至431元，目前累計1243尾，去年黑鮪魚產季總計4366尾，均價為374元。

區漁會說，「東港三寶」之一的櫻花蝦捕撈狀況尚可，昨天成交量8.8噸，規格偏小買氣疲弱，均價每公斤359行情偏低；值盛魚期的冰藏暑魚上市25噸，魚貨鮮度肉質佳均價89元，行情中上，體形較小的黃鰭鮪上市4.5噸，規格肉質落差極大，目前買氣仍在黑鮪的影響下，均價處於154元的低價位。

區漁會說，黑鮪魚文化觀光季5月6日到7月2日期間，東港魚市場附設經漁會認證的黑鮪魚專賣區，12家攤商只販售台灣沿近海捕獲現撈的「北方黑鮪」（太平洋黑鮪），除定期派員抽查檢驗，為落實魚體不落地，要求攤商及魚貨承銷商，針對無法在桌上分切的大型魚種，若於地面分切時，須以帆布或是板材墊底，提升魚市場食品衛生安全及觀光形象。