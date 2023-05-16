中南部「空汙紅爆」 1地區所有群族減少外出
今天環境風場偏東風至東南風，西半部位於背風側，環保署表示，截至今早10時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」、17處亮「橘燈」；環保署提醒，二林地區所有族群應減少在戶外活動，中部、雲嘉南地區、三義地區、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
根據環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，彰化二林測站PM2.5濃度為59.7微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達154，另彰化員林、雲林麥寮、南投、金門、馬祖等17處測站達到「橘色提醒」等級。
環保署表示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，清晨及夜間擴散條件差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南清晨至上午零星地區可能達紅色警示等級。
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