影／立委為長輩請命 爭取調漲送餐便當補助

立委羅美玲、蔡培慧、吳玉琴、何欣純上午在立法院舉行「讓愛延續，長照送餐經費增加」記者會，為長輩請命，爭取調漲便當補助，將每份便當從原本的80元調整至100元。

因應民生物價飆漲，為使偏鄉長者持續享有優質的送餐服務，立委蔡培慧、吳玉琴、羅美玲、何欣純等人上午在立法院召開「讓愛延續 長照送餐經費增加」記者會，並邀請衛福部社家署副署長李臨鳳、長照司副司長吳希文、南投縣生活重建協會理事長邱慶禧、南投縣基督教青年會幹事長朱德華、長照中心主任蘇美儀以及南投紅十字會總幹事張德忠等一同出席與會。

立委吳玉琴表示，這不只是南投的問題，也不只是送餐的問題。事實上，共餐、送餐、供餐（來取餐）等長照或社區關懷據點的服務一直是幫助基層弱勢民眾的重要服務。透過送餐，不僅讓弱勢民眾得到溫飽，也可以順便達到問安探訪的目的，是社會安全網的重要環節。