數億補貼進口蛋 學者批：消費者廉價小確幸換來共有的悲劇

根據農委會說法4月份進口3000多萬顆進口雞蛋，5月份進口超過6000萬顆，短短兩個月進口近億顆雞蛋，其中的關稅、價差每顆進口蛋約1至2元，由農委會吸收；政府補貼了進口產品，雖短期讓雞蛋價格下跌，但也引起農業圈不滿，認為違反市場運作，也無助產業升級；農委會則表示，會優先以糧食安全為考量，思考國內供應穩定。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳日前投書本報，質疑進口雞蛋還要「補貼」是什麼道理？美國雖有「雞蛋之亂」，但卻沒有「蛋荒」，因為他們相信市場自我調整的機制，尊重市場的運作；市場裡不會沒有蛋，只是蛋價相當貴，就看口袋夠不夠深，是否在這個節骨眼還非吃蛋不可。

他表示，這種場景是大家所認同的，不論黨派，大家尊重蛋商公會、蛋雞協會等的說明與論述，根本不需要美國農業部長出來講話，更不用說要道歉。因為美國政府謹守法規「管制」的分寸底線，不會越俎代庖，避免公親變事主。反觀我國，中央政府處處補貼，生產補貼、進口也補貼。蛋價終於降下來了，卻花了數億冤枉錢，這都是大家辛苦繳交的稅款；雖有消費者廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。

農產貿易業者林裕紘表示，畜產現代化的程度跟不上疫情的變化，原本可以自給自足的，變成生產不足，最後變成要大量進口；肉本原本就是幾乎完全開放進口的市場，弄到最後竟然變成去補貼冷凍公會；原本不完全開放進口的雞蛋，現在雖短期間不缺蛋，但原本的問題也都沒辦法解決；他認為雞蛋既然已經開放進口，就應該由各業者自行評估，有利可圖就會進口，怎麼會弄到政府補貼進口關稅與價差，高成本低價賣，政府自己做傾銷來打擊自己的市場，這不就很荒謬。

林裕紘說，政府原本就不該過度介入市場，政府也常說農民不願意投資，不願意升級，但若農民眼睜睜的看著每次出問題，政府都干預介入甚深，沒有利潤又何必投資？

農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會還是站在國內糧食安全的考量、處理產銷的觀點，所以國內若有生產相對不足，就會優先思考讓國內的供應穩定，這部分(進口)變成政府部門需要協助處理，有部分民間會回歸市場機制蛋效率不直接，目前政府的作法是以這樣的思維處理；包括各式的肉品，也會優先以糧食安全的角度看待整個畜禽產品的供應。

生產不足就靠進口，無法解決國內本身產業問題；江文全表示，沒辦法等待國內的產業結構調整讓產銷穩定，糧食安全會遇到立即問題，國內有很多產業貌似自給自足，但很多資材是靠國外進口，與國外是有相當依存度的。