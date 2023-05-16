快訊

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案「非郭不可」

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

周休三日學校可行嗎？教團殘酷點「暑假恐剩二周」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數億補貼進口蛋 學者批：消費者廉價小確幸換來共有的悲劇

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雞蛋開放大量進口，關稅及價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，但學者不解，補貼進口雞蛋是甚麼道理，雖有消費者廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。本報資料照片
雞蛋開放大量進口，關稅及價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，但學者不解，補貼進口雞蛋是甚麼道理，雖有消費者廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。本報資料照片

根據農委會說法4月份進口3000多萬顆進口雞蛋，5月份進口超過6000萬顆，短短兩個月進口近億顆雞蛋，其中的關稅、價差每顆進口蛋約1至2元，由農委會吸收；政府補貼了進口產品，雖短期讓雞蛋價格下跌，但也引起農業圈不滿，認為違反市場運作，也無助產業升級；農委會則表示，會優先以糧食安全為考量，思考國內供應穩定。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳日前投書本報，質疑進口雞蛋還要「補貼」是什麼道理？美國雖有「雞蛋之亂」，但卻沒有「蛋荒」，因為他們相信市場自我調整的機制，尊重市場的運作；市場裡不會沒有蛋，只是蛋價相當貴，就看口袋夠不夠深，是否在這個節骨眼還非吃蛋不可。

他表示，這種場景是大家所認同的，不論黨派，大家尊重蛋商公會、蛋雞協會等的說明與論述，根本不需要美國農業部長出來講話，更不用說要道歉。因為美國政府謹守法規「管制」的分寸底線，不會越俎代庖，避免公親變事主。反觀我國，中央政府處處補貼，生產補貼、進口也補貼。蛋價終於降下來了，卻花了數億冤枉錢，這都是大家辛苦繳交的稅款；雖有消費者廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。

農產貿易業者林裕紘表示，畜產現代化的程度跟不上疫情的變化，原本可以自給自足的，變成生產不足，最後變成要大量進口；肉本原本就是幾乎完全開放進口的市場，弄到最後竟然變成去補貼冷凍公會；原本不完全開放進口的雞蛋，現在雖短期間不缺蛋，但原本的問題也都沒辦法解決；他認為雞蛋既然已經開放進口，就應該由各業者自行評估，有利可圖就會進口，怎麼會弄到政府補貼進口關稅與價差，高成本低價賣，政府自己做傾銷來打擊自己的市場，這不就很荒謬。

林裕紘說，政府原本就不該過度介入市場，政府也常說農民不願意投資，不願意升級，但若農民眼睜睜的看著每次出問題，政府都干預介入甚深，沒有利潤又何必投資？

農委會畜牧處副處長江文全表示，農委會還是站在國內糧食安全的考量、處理產銷的觀點，所以國內若有生產相對不足，就會優先思考讓國內的供應穩定，這部分(進口)變成政府部門需要協助處理，有部分民間會回歸市場機制蛋效率不直接，目前政府的作法是以這樣的思維處理；包括各式的肉品，也會優先以糧食安全的角度看待整個畜禽產品的供應。

生產不足就靠進口，無法解決國內本身產業問題；江文全表示，沒辦法等待國內的產業結構調整讓產銷穩定，糧食安全會遇到立即問題，國內有很多產業貌似自給自足，但很多資材是靠國外進口，與國外是有相當依存度的。

雞蛋 農委會 食安

延伸閱讀

雞蛋消費習慣大改變「北部最明顯」 農委會分析是這原因

蛋價剛回穩…國產雞肉亮警報 雛雞每隻漲至40元創新高

用多少溯源標籤需限期回報 農委會盼更貼近雞蛋產銷

不滿蛋價凍漲！北市蛋商揚言無限期休市 農委會：尊重

相關新聞

數億補貼進口蛋 學者批：消費者廉價小確幸換來共有的悲劇

根據農委會說法4月份進口3000多萬顆進口雞蛋，5月份進口超過6000萬顆，短短兩個月進口近億顆雞蛋，其中的關稅、價差每...

把握今明好天氣！周四起至周末下雨 下周二再一道鋒面來

把握今明兩天好天氣，周四起又有一波梅雨鋒面接近，要下雨了。

要唐鳳站出來 經民連籲確保消費者網路交易安全

台灣經濟民主連合上午在立法院舉行「蝦皮擺爛，唐鳳部長站出來」記者會，經民連先前檢舉「蝦皮購物服務條款」中的第22條「免責...

立院三讀開放同志家庭收養小孩 伴盟：婚姻平權邁一大步

同婚專法通過4周年前夕，立法院院會今三讀通過同婚專法修正案，明定同性配偶也能共同收養子女，或由一方單獨收養他方子女，相關...

影／立委為長輩請命 爭取調漲送餐便當補助

立委羅美玲、蔡培慧、吳玉琴、何欣純上午在立法院舉行「讓愛延續，長照送餐經費增加」記者會，為長輩請命，爭取調漲便當補助，將...

周休三日學習時數恐不足 教團殘酷點「暑假恐剩二周」

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發各界熱議。全國教育產業總工會理事長林碩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦