霧裡看大佛…全台空品最差的4個測站都在這裡

中部地區一大早霧茫茫，空氣品質差，全台各測站中，4個「AQI」(空氣品質指標）最高的都在彰化縣，二林測站更達154呈「紅色警戒」，其餘員林、彰化及線西都是「橘色提醒」，彰化縣已要求台中火力發電廠麥寮電廠預先降載2,600MW(含歲檢修)及500MW，減緩中部空氣品質惡化，預期18日才會好轉。

彰化縣環保局指出，依環保署預報，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜間擴散條件稍差，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部地區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級。彰化縣今天上午各測站的「AQI」中，二林154是「紅色警戒，員林147、彰化145、線西144及大城122，均是「橘色提醒」，一大早，均籠罩在霧朦朦中。

環保局表示，已通報72家公私場所做好降載減排，針對轄內大型工廠、未定檢機車、高汙染車輛及露天燃燒執行加強稽查工作等措施，也呼籲民眾不要露天燃燒，避免造成空氣品質不良，並加強執行稽巡查，經查獲有露天燃燒汙染空氣事實者，即依法予以告發處分。

彰化縣並透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天分別已預先降載2,600MW(含歲檢修)及500MW，減緩中部空氣品質惡化。