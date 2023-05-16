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把握今明好天氣！周四起至周末下雨 下周二再一道鋒面來

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
把握今明好天氣，周四起至周末變天下雨。本報資料照片
把握今明好天氣，周四起至周末變天下雨。本報資料照片

把握今明兩天好天氣，周四起又有一波梅雨鋒面接近，要下雨了。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明兩天受東南至西南風影響，各地氣溫持續回升些，白天比較悶熱。西部逐漸回到晴時多雲，僅午後山區有局部短暫陣雨，迎風面東部以多雲為主，花東地區仍有些地形降雨，但都有陽光露臉，整體來說降雨影響都不大。

林孝儒說，周四北方鋒面南下靠近，受鋒前雲系及西南風增強影響，各地白天高溫更顯著上升，背風面東南部要留意焚風發生。天氣逐漸轉多雲，除午後山區有短暫陣雨或雷雨，中南部白天起也容易有些短暫陣雨。

至於周五鋒面通過，降雨比較廣泛，各地都有些短暫陣雨或雷雨發生機會，預估主要降雨影響熱區大概落在中北部，可能有單點大雨發生機會。

林孝儒說，周六鋒面仍持續影響，強度將會逐漸減弱，各地持續有短暫陣雨或雷雨，降雨影響的程度會再減少，以中南部山區累積雨量為最多，晚間鋒面遠離後，降雨更大幅減緩。

至於周日至下周一轉為西南風影響，各地多雲，中南部及午後山區仍容易有短暫陣雨，甚至下周一再隨一道鋒面靠近，天氣更不穩定。下周二又是一道鋒面通過各地轉雨。

高溫 雨量

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