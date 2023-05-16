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今明逾30度暖如夏 吳德榮：梅雨鋒面周四接近周五到

今明逾30度暖如夏 吳德榮：梅雨鋒面周四接近周五到

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今明逾30度熱如夏，梅雨鋒面周四接近周五到。本報資料照片
今明逾30度熱如夏，梅雨鋒面周四接近周五到。本報資料照片

陽光普照，天氣很熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今明兩天各地逾30度暖如夏，梅雨鋒面周四接近周五到，天氣比較不穩定。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天各地多雲時晴，白天暖熱如夏，早晚微涼；山區午後及花東偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區平地氣溫：北部18至33度，中部21至34度，南部20至34度，東部18至33度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，「梅雨季」的第3波鋒面，仍為「移動性」，結構不算強；周四接近，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨機率；周五鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，應注意觀察。

吳德榮說，至於周六、下周日鋒面東移，天氣稍好轉，大氣仍不穩定，西半部局部地區有短暫陣雨，午後的機率又高於其他時間。最新模式模擬顯示，下周一「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨。

吳德榮 梅雨

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