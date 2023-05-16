腫瘤頑強、不宜開刀者 可考慮粒子治療

林口長庚、高雄長庚、北醫等醫院陸續成立質子治療中心，台北榮總成為國內第四家提供高階精準放療的大型醫院；衛福部統計，全台未來將有十四家醫院、二十四個高階放療中心，提供質子、重粒子等相關治療癌症療程，成為全球密度最高的國家。

質子、重粒子治療費用昂貴，癌友該如何選擇？北榮副院長李偉強指出，現行癌症治療方式很多種，建議癌友先嘗試手術、化療、標靶藥物等常規治療，至於手術困難的頑強腫瘤，如骨肉瘤、脊索瘤、鼻腔黑色素瘤等，或是化療、放療效果不好，以及不適合開刀的個案，則可考慮接受粒子治療。

愈來愈多大型醫院設立粒子治療中心，林口長庚放射腫瘤科系主任陳妙芬表示，粒子穿透路徑會影響射束和劑量，這需仰賴醫師臨床經驗，精準調控，才能達到最佳療效；林口長庚在二○一五年設立質子治療中心，迄今已治療四五○○多名癌友，以肝癌、頭頸癌、腦癌和乳癌患者為大宗，成效顯著，而費用介於卅萬至九十萬不等。

未來台灣將成為全球粒子治療密度最高國家，醫院耗資數十億元，能否打平、回收？對此，李偉強表示，若只著眼於台灣二三○○萬人口，密度或許太高，但如同蔡總統所言，若結合各大醫學中心的量能打造「精準放射線治療國家隊」，配合新南向等政策，將眼光放在國際醫療，將是不同局面。

此外，幾年後可能因為各大醫院高階精準放療競爭激烈，而讓費用下降，對患者及家屬來說，為一大福音。