在家掌握「722原則」 遠離高血壓

高血壓是「沉默殺手」，是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病的危險因子，因此高血壓導致心血管疾病等相關疾病死亡率位居國人十大死因前幾名。5月17日為世界高血壓日，衛福部國健署特別提醒，「722」是管理血壓好幫手。

世界高血壓聯盟連續3年倡議：準確量血壓、控制血壓、延長壽命（Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer），呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性。

國健署調查發現，18歲以上國人一年內有23.6%沒量過血壓，因此台灣高血壓學會及中華民國心臟學會制定台灣高血壓指引建議，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並搭配722原則：「7」連續七天量測；「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次；「2」每次量兩遍，取其平均值。如血壓值超過130／80mmHg，應積極進行飲食、運動和作息調整，再進一步諮詢是否需要接受藥物等治療。

針對民眾血壓自我管理行為與影響，台灣高血壓學會訪談中發現，血壓管理需「以家庭為整體評估」，尤其具高血壓家族史的家庭，可及早發現潛在高血壓個案，且個案居家血壓管理遵從性高。

研究指出，單靠個人力量控制血壓易成效不彰，需要周圍親友的提醒與支持，共同管理血壓值。建議家中成員彼此關懷血壓狀況，多一聲問候：「今天量血壓了嗎？」並相互交流血壓管理的成果。

造成高血壓的因素有很多，包括吸菸、喝酒、缺乏適量運動、體重過重、攝取過多的鹽分等。國健署長吳昭軍提醒，預防高血壓，最重要就是定期量測血壓，做好血壓管理，應從年輕時開始調整健康的生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食（三低一高飲食）、拒菸酒檳榔、適度運動（1天至少運動30分鐘），才能掌握健康的契機與關鍵。