清爽一夏！兩道中藥消暑聖品 燉煮藥膳「鍋具」選這幾樣

炎炎夏日即將到來，高雄市政府衛生局分享2道中藥材與食材結合的藥膳，粉光四神湯、杞菊養生飲既清熱又能去濕，不過，衛生局提醒，燉煮藥膳時，鍋具要慎選，應避免鍋具與中藥材產生化學反應，才能健康安全又消暑。

今年立夏台南北寮飆破40.1度高溫，南部久旱炙熱的極端氣候掀起討論，高雄市衛生局今天推出兩道中藥膳，提供民眾做為夏日解暑的美味良方。

在各種平補藥膳中，流傳最廣泛也最多人熟知的就是四神湯，粉光四神湯食材有排骨1份，中藥材有薏仁2兩、芡實1兩、蓮子1兩、山藥1兩、粉光參3錢，先將排骨川燙後，與中藥材一起燉煮小火2小時，即可食用。

毒辣的陽光和濕氣，總讓人想喝點涼的解熱，第2道涼補藥膳是杞菊養生飲，準備水800c.c，中藥材有枸杞3錢、杭菊花1錢、西洋參3錢、薄荷1錢、荷葉1錢，水滾後放入中藥材轉小火燉煮5分鐘，放涼即可飲用。

衛生局提醒，中藥材應到具有中藥販賣業許可執照的中藥販賣場所選購，業者可至衛生福利部醫事查詢系統查詢，特別要注意外包裝標示訊息包括中藥材品名、重量、負責廠商名稱及地址、藥材的製造日期及有效期限、批號、類別、產地、保存方法及使用建議注意事項等。