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缺藥通報遭批效果差 食藥署：多數有替代藥品

中央社／ 台北15日電

藥品供應通報處理中心成立1個多月，但藥師認為缺藥困境依舊，質疑缺藥通報打假球。食藥署回覆，通報後原則是一週處理，多數案件都有替代藥品，沒有替代藥品皆徵求專案製造。

衛生福利部成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，過去缺藥平台由食藥署主管，主要都是針對西藥缺藥，這次將缺藥通報協調中心拉到衛福部層級，無論中醫或西醫，只要發現有缺藥狀況皆可通報。

藥品供應通報處理中心上路後，每2週定期公布缺藥通報處理進度。據最新西藥短缺通報案件辦理情形，自4月19日至5月2日，累積通報案例61件，其中22件經調查無短缺、27件建議使用替代品項。因無替代藥品，啟動公開徵求共9件；已恢復供應品項有3件；處理中案件數5件。

食藥署副署長陳惠芳告訴中央社記者，現階段處理的缺藥通報，多數案件都是有替代藥品，如「同成分、同劑型、同含量」藥品，或有同適應症、不同成分的藥品；對於沒有替代藥品的案件，比照軟便劑氧化鎂缺藥解決模式，採取公開徵求專案製造。

針對藥師認為通報缺藥沒能解決問題，許多藥師不願通報缺藥，認為把時間用來找藥比較實在，陳惠芳表示，平台運作與社區藥師反應有落差，有非常多可能原因，其中之一是指定廠牌，類似過去缺普拿疼期間，其實仍有同成分藥物，「這不應該叫做缺藥，民眾還是有藥可用。」

陳惠芳呼籲，藥師如果真的出現缺藥，一定要通報才可以立案，政府一定會盡快專案處理，從源頭了解缺藥原因，近期遇到的常見狀況是藥局向中盤商訂貨，但對方不一定會進貨，如果許可證持有藥商仍有庫存，食藥署也會提供藥局相關訂購專線。

食藥署 藥局 中醫

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