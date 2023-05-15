經濟部國家產業創新暨發明創作獎頒獎典禮盛大登場
經濟部15日舉行第8屆經濟部國家產業創新獎及111年國家發明創作獎聯合頒獎典禮，由行政院鄭文燦副院長及經濟部王美花部長頒發89項得獎單位、個人及專利作品，本屆得獎者展現臺灣產學研界在永續、AI產業化與半導體供應鏈等的產業創新特質，其中組織卓越大獎由全球最大電子紙製造商元太科技，以及臺北醫學大學事業發展處以全臺首創的大學生醫加速器拔得頭籌。現場並由得獎單位響應CSR企業社會責任慷慨捐百萬偏鄉小學圓夢基金，為頒獎典禮增添溫馨氣氛。
行政院副院長鄭文燦致詞時指出，根據瑞士洛桑管理學院競爭年報，臺灣連續4年進步，去年更取得9年來最佳成績，並在全球超過兩千萬人口國家中名列第一，創新、數位轉型和凝聚力是成功原因。面對烏俄戰爭、供應鏈重組、淨零轉型、數位轉型挑戰，「創新」能確保技術領先和市場佔有率，臺灣更是在半導體代工、IC設計、行動通訊晶片和電子紙領域領先。
經濟部王美花部長則指出，技術創新跟產業進步是臺灣經濟發展非常重要的支柱，這次的得獎名單有四大趨勢，包括低碳研發、AI的廣泛應用、半導體產業鍊的蓬勃發展，以及醫療新創的創新能量，其中多項國家發明創作獎專利作品更已進展到商品化的階段，以不斷創新的技術讓臺灣在國際上嶄露頭角。
此次得獎作品亮點包括以毛細管電泳技術為根基，提供全球用戶一條龍式的產品與服務的光鼎生物科技、致力於推動免疫細胞治療和幹細胞新藥的研發和應用的長聖國際生技、提供全方位遠距保險Total Solution平台的國泰人壽保險CVX泰好保平台，還有成功研發快速分解廚餘酵素菌種及自動化生產設備，可快速處理大量廚餘的泓橋廚餘再利用團隊。另外，臺北大眾捷運公司也持續創新，研發建置Metro TIMES捷運人流資訊管理專家系統，並透過影像辨識技術可預先判斷是否為輪椅旅客，再藉由IoT技術連動車站電梯觸發叫梯訊號。多元化的產業創新動能，成為推動臺灣整體經濟及社會共好的關鍵力量。
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