北榮重粒子中心大公開 加速軌道誤差不超過半根頭髮
全國首座重粒子中心今於台北榮總正式啟用，北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立表示，重粒子針對頑強的癌細胞具有很強的殺傷力，但也因為殺傷力強，治療必須精準，因此加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差，甚至要求不能超過50微米，也就是半根頭髮厚度。
北榮斥資45億新台幣打造的重粒子癌症中心今對外公開內部設備。藍耿立表示，重粒子先在加速器裡運作，將發散的粒子聚集成高能量的碳粒子束，再送進治療室裡頭打進人體，破壞腫瘤細胞。
因此治療中心分為兩大部分，一部分是重粒子加速器的機台，另一部分則是治療室和病人準備室等控制的地方。
碳粒子從加速開始，僅需1秒就能達到最高能量，掃完整個腫瘤部位僅需幾秒鐘到1、2分鐘，但整個療程從開始到結束則需要半小時左右。藍耿立說，「大多時間在喬位置」，當重粒子射線入射到人體內後，幾乎不會在入射初期及體表附近產生劑量，而是到預定的組織深度才會集中釋放最大能量。
因為粒子對腫瘤細胞的破壞力極強，因此必須把腫瘤和其他組織的界線分得很清楚，以避免傷害其他組織。因此治療床提供六個可以測擺、傾斜的角度，且治療前需製作專屬固定模具，並精確電腦斷層定位；再者針對容易受呼吸移動位置的腫瘤，如肝、肺腫瘤等，需要呼吸調控精準治療。
加速機台的部分，副院長李偉強表示，加速器為日本原裝，成本達30億元，維護費用約成本7%，近2億元。由於加速器是透過電場推動粒子，並且利用磁場讓粒子加速轉彎，將發散的粒子聚集成高能量的碳粒子束，電費約200萬元，預計每年需收治500名病患才能打平損益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言