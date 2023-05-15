北榮重粒子中心大公開 加速軌道誤差不超過半根頭髮

全國首座重粒子中心今於台北榮總正式啟用，北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立表示，重粒子針對頑強的癌細胞具有很強的殺傷力，但也因為殺傷力強，治療必須精準，因此加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差，甚至要求不能超過50微米，也就是半根頭髮厚度。

北榮斥資45億新台幣打造的重粒子癌症中心今對外公開內部設備。藍耿立表示，重粒子先在加速器裡運作，將發散的粒子聚集成高能量的碳粒子束，再送進治療室裡頭打進人體，破壞腫瘤細胞。

因此治療中心分為兩大部分，一部分是重粒子加速器的機台，另一部分則是治療室和病人準備室等控制的地方。

碳粒子從加速開始，僅需1秒就能達到最高能量，掃完整個腫瘤部位僅需幾秒鐘到1、2分鐘，但整個療程從開始到結束則需要半小時左右。藍耿立說，「大多時間在喬位置」，當重粒子射線入射到人體內後，幾乎不會在入射初期及體表附近產生劑量，而是到預定的組織深度才會集中釋放最大能量。

因為粒子對腫瘤細胞的破壞力極強，因此必須把腫瘤和其他組織的界線分得很清楚，以避免傷害其他組織。因此治療床提供六個可以測擺、傾斜的角度，且治療前需製作專屬固定模具，並精確電腦斷層定位；再者針對容易受呼吸移動位置的腫瘤，如肝、肺腫瘤等，需要呼吸調控精準治療。