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北榮重粒子中心大公開 加速軌道誤差不超過半根頭髮

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差甚至要求不能超過50微米，也就是半根頭髮的厚度。記者楊雅棠／攝影
加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差甚至要求不能超過50微米，也就是半根頭髮的厚度。記者楊雅棠／攝影

全國首座重粒子中心今於台北榮總正式啟用，北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立表示，重粒子針對頑強的癌細胞具有很強的殺傷力，但也因為殺傷力強，治療必須精準，因此加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差，甚至要求不能超過50微米，也就是半根頭髮厚度。

北榮斥資45億新台幣打造的重粒子癌症中心今對外公開內部設備。藍耿立表示，重粒子先在加速器裡運作，將發散的粒子聚集成高能量的碳粒子束，再送進治療室裡頭打進人體，破壞腫瘤細胞。

因此治療中心分為兩大部分，一部分是重粒子加速器的機台，另一部分則是治療室和病人準備室等控制的地方。

碳粒子從加速開始，僅需1秒就能達到最高能量，掃完整個腫瘤部位僅需幾秒鐘到1、2分鐘，但整個療程從開始到結束則需要半小時左右。藍耿立說，「大多時間在喬位置」，當重粒子射線入射到人體內後，幾乎不會在入射初期及體表附近產生劑量，而是到預定的組織深度才會集中釋放最大能量。

因為粒子對腫瘤細胞的破壞力極強，因此必須把腫瘤和其他組織的界線分得很清楚，以避免傷害其他組織。因此治療床提供六個可以測擺、傾斜的角度，且治療前需製作專屬固定模具，並精確電腦斷層定位；再者針對容易受呼吸移動位置的腫瘤，如肝、肺腫瘤等，需要呼吸調控精準治療。

加速機台的部分，副院長李偉強表示，加速器為日本原裝，成本達30億元，維護費用約成本7%，近2億元。由於加速器是透過電場推動粒子，並且利用磁場讓粒子加速轉彎，將發散的粒子聚集成高能量的碳粒子束，電費約200萬元，預計每年需收治500名病患才能打平損益。

重粒子癌症治療中心一部分是重粒子加速器的機台。記者楊雅棠／攝影
重粒子癌症治療中心一部分是重粒子加速器的機台。記者楊雅棠／攝影
重粒子癌症治療中心另一部分為治療室和病人準備室等控制的地方。記者楊雅棠／攝影
重粒子癌症治療中心另一部分為治療室和病人準備室等控制的地方。記者楊雅棠／攝影
治療床有六個角度可以測擺、傾斜，且治療前需製作專屬固定模具，並精確電腦斷層定位。記者楊雅棠／攝影
治療床有六個角度可以測擺、傾斜，且治療前需製作專屬固定模具，並精確電腦斷層定位。記者楊雅棠／攝影

腫瘤 日本 榮總

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