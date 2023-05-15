周二至周四氣溫「步步高升」 全台飆逾「3字頭」

中央氣象局最新預報指出，周二到周四溫度「一天比一天高」，尤其周四最熱，全台飆逾「3字頭」，高溫外亦有降雨機率，感受是「又熱又濕」；不過，周四鋒面接近，天氣轉變，愈晚雨勢愈明顯，預估影響至周五晚；周六起雨勢減緩，以局部、短暫降雨為主。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天氣溫回升，各地溫度「3字頭」，甚至上看33度左右，僅迎風面地區，如東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲。

他說，周四鋒面接近，天氣起了變化，西半部有局部短暫陣雨或雷雨機會、東半部有零星短暫陣雨，「周四愈晚降雨愈愈明顯」，預估影響至周五晚間。

黃恩鴻說，周六起開始減緩，以局部、短暫降雨為主，整體降雨範圍不大，時間也不會持續太久。