新北1例腸病毒重症 衛生局籲注意手部及環境清潔

新北市政府衛生局今天表示，已進入腸病毒流行期，今年已累計4例病例，其中1例為腸病毒感染併發重症病例。呼籲市民注意手部衛生及環境清潔。

衛生局今天發布新聞稿表示，國內腸病毒疫情升溫，衛生福利部疾病管制署監測健保門急診就診總人次超過流行閾值（1萬1000人次），全國進入流行期。

新北市衛生局表示，根據統計，今年累計1例腸病毒感染併發重症病例，為克沙奇病毒A型；另感染腸病毒71型2例及腸病毒D68型1例。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。

衛生局長陳潤秋呼籲，家長及嬰幼兒照顧者提高警覺並落實手部衛生及環境清潔，預防腸病毒最有效的方法為洗手，並請持續漂白水消毒、清洗兒童常接觸物品及玩具，如經醫師診斷感染腸病毒，應在家中休息，避免與他人接觸，落實生病不上班、不上課，降低病毒傳播機會。