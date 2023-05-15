越南牡蠣驗有A肝病毒、重金屬 食藥署：未進國內

據統計，民國107年至今年4月30日邊境驗出19批不合格越南牡蠣，包含驗出重金屬、甚至有的驗出A型肝炎病毒，食藥署今天強調，不合格產品皆已退運或銷毀，未進入國內市場。

A肝病毒莓果事件激起台灣民眾對於進口食品的食安意識，衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字說明，每週都會在邊境檢驗不符合食品資訊專區公布結果，107年至今年4月30日，邊境查驗3981批，共計19批越南生鮮牡蠣不合格，查驗合格率達99.5%。

食藥署進一步說明，上述在邊境驗出19批不合格的越南牡蠣，其中以檢出諾羅病毒14件最多，重金屬4件次之，分別為重金屬檢出鎘2件、無機砷2件；另外檢出A型肝炎病毒有1件。不合格產品均已退運或銷毀，未進入國內市場。

此外，針對有媒體報導部分不肖業者將越南牡蠣「混充本土」銷售到市面上，食藥署表示，107年至111年底總計查核714件標示，111年度計有1件不符合規定，原因為未標示原產地，已依據食品安全衛生管理法相關規定處辦。