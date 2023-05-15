嘴巴呼吸有礙睡眠 醫師：鹽水沖洗鼻腔

睡覺用嘴呼吸壞處多！研究表示，如果民眾在睡覺時習慣使用嘴巴呼吸的話，不僅會打鼾，還會對口腔或新陳代謝造成負面影響。醫師呼籲，如果民眾不想用嘴呼吸的話，最重要的就是避免鼻塞，如睡前用生理食鹽水沖洗鼻腔，以及減少睡前進食都是好方法。

用嘴呼吸壞處多

《CNN》報導，已有明確的科學研究指出，用嘴巴呼吸的壞處多，包括增加牙周病的風險、使鼻子過濾功能無法發揮作用，甚至是內分泌紊亂的狀況。實驗結果也顯示，民眾在睡覺時用嘴巴呼吸，血壓恐異常升高，身體進入壓力狀態，導致起床後精神不濟。

睡眠專業的外科醫生帕克表示，民眾睡覺時用嘴呼吸的原因很多，但最常見的原因就是「鼻塞」。他指出，尤其躺下時血液更容易充滿鼻子部分，導致鼻子呼吸不易，自然而然就會借助嘴巴呼吸。

他指出，許多民眾認為，睡覺時張開嘴巴是正常現象，但實際狀況是，張開嘴巴會導致舌頭向後傾斜，並阻塞氣管。他說，民眾如果起床時，發現有口乾舌燥或者異常的疲倦感，就可能有睡覺時用不知不覺用嘴巴呼吸了。

恐成睡眠呼吸中止症

用嘴巴呼吸的狀況，一旦變得嚴重，就可能產生打鼾或者呼吸睡眠中止症的狀況。《CNN》報導，根據國家睡眠基金會的數據，光在美國就有超過1800萬罹患該症狀，嚴重程度因人而異。

醫師建議，如果要從根本解決用嘴巴呼吸的問題，建議要從解決鼻塞開始，具體而言，民眾可以「避免在睡前進食，以免胃食道逆流，造成鼻子的發炎反應」，另外也可以用生理食鹽水沖洗鼻腔。

南加州大學臨床醫學副教授達斯古帕指出，有些民眾為了解決用嘴巴呼吸的狀況，會使用產品黏住嘴唇，但這樣做的好處有限，甚至會加劇睡眠中止症，呼籲民眾要跟醫師溝通後，選擇改善用嘴巴呼吸的方式。

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