影／鳳梨若恢復輸陸賣不賣？ 農糧署：政治阻止不了經濟活動

中國大陸從前年開始禁止我多項農產品銷往大陸，重創我國鳳梨、鳳梨釋迦、柑橘等鮮果，近期兩岸傳釋出善意，若重新恢復農產貿易，我方是賣還是不賣？農委會農糧署長胡忠一今表示，政治是阻止不了經濟活動，掌權者要照顧其消費者，讓民眾可以享受好的產品，當然希望大陸市場可以開放。

胡忠一今天出席「展旺台灣，2023鳳梨加值商品發表會」，會後接受聯訪，針對中國大陸若開放鳳梨進口，我國是否願意恢復貿易時表示，中國大陸過去以介殼蟲等理由禁止我國農產品銷往大陸，但這不足以為全面禁運的理由。

胡忠一表示，中國大陸非一個健全的經濟體系，他想怎樣就怎樣，但我國賣往香港的鳳梨，仍有部分流入中國大陸內，顯示經濟活動是政治阻止不了的。

另部分在中國大陸的台商將台灣的品種流出去，種出來的鳳梨仍沒台灣種得好吃，這是有目共睹，認為掌權者應照顧其消費者，讓人民能享受到好的產品，因此，當然希望中國大陸市場可以開放。

胡忠一說，去年與今年鳳梨產量已減少226公頃，私人土地可以繼續種鳳梨，因為台灣是民主國家，但公營國有農地部分，除非是要外銷，銷售給國內市場的部分就不會增加鳳梨產量，會鼓勵農民種植其他作物，否則會過量。

開拓東南亞市場部分，胡忠一指出，新加坡、馬來西亞沒有種植鳳梨，因此會看當地需求來出口，而即便是有生產鳳梨的國家，仍也可出口，因為該國家種出來的鳳梨無法與台灣競爭，台灣種植出來的鳳梨甜度是其他國家望塵莫及，這也是台灣自傲的地方，因此台灣鳳梨及其加工品在東南亞也是有出路。