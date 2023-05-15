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平息缺藥風暴 這3種常用藥6月起健保給付調升逾2倍

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
用量極大的指示用藥的「氧化鎂」軟便劑去年起傳出缺藥，健保給付過低、缺工、缺料等影響因素都受到高度矚目。 記者余承翰／攝影
用量極大的指示用藥的「氧化鎂」軟便劑去年起傳出缺藥，健保給付過低、缺工、缺料等影響因素都受到高度矚目。 記者余承翰／攝影

用量極大的指示用藥的「氧化鎂」軟便劑去年起缺藥，健保給付過低、缺工、缺料等影響因素都受到高度矚目。對外傳健保署與藥廠議價破局，健保署表示，自6月1日起氧化鎂的健保支付價提高一倍，即從每粒0.16元調高至0.32元。根據去年申報2.6億粒推估，預估一年健保支出增加4100萬元，已有6家廠商同意以此價格供貨。

健保署輔署長蔡淑鈴表示，根據廠商3月提供成本資料，經4月舉行的藥品共同擬定會議討論通過，同意將軟便劑氧化鎂的價格調高。台灣有6家廠商持有軟便劑氧化鎂許可證，原先台灣的氧化鎂主要是由一家廠商生產，這家廠商1月缺工缺料，食藥署核准另一家業者專案製造，增加產量，其他家暫時未生產。相信6月提高藥價後，原本沒有生產的業者會再評估加入，有望重新生產。

除了氧化鎂，可退燒止痛、大眾常泛稱為普拿疼的「乙醯胺酚（acetaminophen）」、可抑制惡心嘔吐的小兒止吐藥「多潘立酮（domperidone）」，也經共擬會同意調高支付價。

乙醯胺酚每顆由0.24元調整為1.5元（標準包裝為2元），根據去年申報3.9萬顆推估，一年增加健保支出8萬元。多潘立酮從5元調高為10元，根據去年申報4.2萬顆推估，一年增加健保支出17萬元。

健保署呼籲醫療院所、藥局及醫事人員，如有藥品短缺情形，請儘速向衛福部藥品供應通報處理中心通報，以進行問題釐清及藥品調度事宜，使缺藥資訊更加正確透明，迅速解決第一線醫療人員用藥需求。

健保 食藥署

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