照顧殺人的3種司法解方 5位法學專家最新意見一次看

立法院司法及法制委員會今上午舉行公聽會，針對「長照悲歌」討論三大修法可能方向：放寬緩起訴要件、放寬緩刑要件、於刑法另訂較輕的獨立處罰。會議主席、國民黨立委謝衣鳳先請5位法律專家學者陳述意見，專家對放寬緩起訴或緩刑門檻之意見較為分歧，對於另訂處罰或減刑要件較具共識，其中四位專家較傾向於此，僅一位專家較強調生命法意絕對價值，對於訂定特定減刑類型持保留態度。其他提醒包括，從制度面解決照顧者無法喘息的問題，才能治本，以及「照顧殺人」的重擔不是只有長照，應通盤考量。

＊認為「另訂處罰或減刑要件」可行之意見：

中央警察大學行政警察學系主任許福生表示，根據家庭照顧者總會統計，2018年4月至2022年2月媒體報導中，符合親人不堪長期負荷而殺害照顧者的案件，直系尊親屬12件占35%，其次配偶9件占26%，再者是兄弟姐妹4件占18%。考量現在針對生母殺嬰等特殊情況另有減刑的規定，德國刑法第213條也針對情節較輕微的殺人行為處1至10年，另訂獨立之處罰規定，或許是可性做法。

許福生建議，可參考刑法第274條生母殺嬰罪，定外增訂增訂第274-1條照顧殺人罪，處6個月到5年以下有期徒刑。若擔心「不得已事由」之明確性，就比照第274所寫，則回到司法實務，根據具體個案認定，包括照顧時間、雙方關係、犯罪時身心狀況、年紀、家庭背景、經濟條件等，由法官裁量。

銘傳大學財經法律系教授許戎沂認為另訂減刑構成要件是蠻可行的方式，但構成要件一定要明確。陽交大科技法律學院教授林志潔表示，若設特殊條文，概括用「不得已事由」會比較空泛，因為每個人不得已的程度不同，與個人抗壓性有關，這就需要定義清楚。

「照顧殺人案件不是只有長照，都是凸顯台灣社會的照護能力非常弱。」林志潔提醒，之前曾經有位擔心母親長期照顧兩名幼子、先生不聞不問，最後到汽車旅館殺害兩名幼子，這一樣是基於與被照顧者之間的特殊關係而承擔照護責任，但家庭和社會體系全都失靈，導致個人承擔過多的悲劇，這類情況也應納入考量，不是只有長照而已。

理律法律事務所長李念祖表示，刑法第59條規定「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」或許可以從此條文想辦法，例如情狀顯可憫恕可減刑一半到三分之二，考量包括情狀顯可憫恕、期待可能性、不得已等條件，由檢察官及法官去裁量。

＊對於「另訂處罰或減刑要件」持保留之意見：

政大法學院教授李聖傑表示，刑法規範體系當中，生命法意的絕對價值是非常特殊、絕無僅有，不會因為其他社會利益而容許出現缺口，其他立法政策也不會在這一點有所退縮。長照問題確實令人動容，但當社會福利還沒有完全到位，是否應優先思考透過長照制度解決個案的問題？法律規範體系是否要因為個案的樣態，在生命保護的規範上另定減輕類型，他還是持留態度。

針對多位專家提及之德國刑法第213條，李聖傑解釋，德國刑法將殺人罪分為重度殺人或謀殺、一般殺人兩大類，針對前者規定唯一無期徒刑，後者才有規定如果再特定激憤情況或其他情節輕微者，可處1年以上10年以下有期徒刑。反觀我國刑法第271條規定是死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑，法定構成要件非常簡要，就是「殺人」二字而已，美國或歐陸的刑法，都很難看到這麼抽象的一般殺人罪。

李聖傑提醒，在探討要比照德國刑法213條為照顧殺人修法之前，台灣或許應該要重新思考，是否要另外規範重度殺人或謀殺。如此一來，對於類似個案的法律效果，也比較不會挑戰到生命道德和倫理問題。

＊對於「放寬緩刑或緩起訴門檻」之意見：

林志潔表示，現行喘息制度非常難用，完全喘息不到，個人要承擔整個國家體系失靈的結果，沒有幾個人受得了，喘息制度無解，司法也只能處理「情輕法重」的問題。目前殺人最低法定刑期就是10年起跳，即使因自首、情堪憫恕而一減再減，除非行為人證明精神上遭受長期照顧折磨、辨識能力顯著減低，才有可能撿到兩年以下而達到目前刑法的緩刑門檻，否則大部分案件刑期一定超過兩年，無法緩刑。

李聖傑表示，目前整個刑法規範體系存在許多「情輕法重」的問題，適度放寬緩刑的門檻，他基本上是樂觀其成，不過他強調，「故意殺人」不可能及其輕微，因此他人對於緩起訴持保留意見。

許福生表示，如果修正緩刑或緩起訴，雖然可以適度緩和照顧殺人的罪刑失衡，但影響層面甚巨，正當性可能遭受質疑。像是公務人員選罷法第99條第一項行賄罪、貪污治罪條例犯罪等，都將可能得到緩起訴處分，民意能否接受，有待斟酌。

＊其他意見：