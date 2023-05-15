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好市多莓果A肝通報無新增疑似個案 回收4.6萬公斤

中央社／ 台北15日電
好市多爆出A肝莓，此為好市多「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍三種綜合莓」。圖／食藥署提供
好市多爆出A肝莓，此為好市多「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍三種綜合莓」。圖／食藥署提供

好市多進口綜合莓檢出A肝病毒，衛生福利部11日起例行公布吃過好市多冷凍莓果通報急性A肝人數，今天無新增疑似個案；科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達4萬6339.02公斤。

好市多進口綜合莓在4月28日被檢出A肝病毒後，衛福部疾病管制署已要求各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

今天沒有新增疑似通報告案，根據疾管署統計，自4月28日至今通報急性A肝個案，維持有6例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，全數均檢驗陰性、排除急性A肝，將持續監測至6月底。

另外，衛福部食品藥物管理署今天上午公布，自4月28日至5月14日，科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達4萬6339.02公斤，以冷凍綜合莓最多，共2萬3398.84公斤，其次是冷凍藍莓2萬1706.84公斤，冷凍草莓1233.34公斤。

食藥署同時在「好市多冷凍莓果驗出A肝專區」公布後市場輸入冷凍莓果收驗結果，共抽驗74件，其中23件結果為陰性、51件檢驗中，目前暫時沒有發現其他陽性檢驗結果的冷凍莓果類產品。

好市多 衛生局

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