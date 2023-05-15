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行人空間改善狀況 交通部：一周內上網公告

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
針對行人空間改善狀況，交通部說一周內上網公告相關資訊。示意圖。圖／本報資料照片
針對行人空間改善狀況，交通部說一周內上網公告相關資訊。示意圖。圖／本報資料照片

台灣行人地獄惡名「揚名海外」，台南女童近日在斑馬線遭撞身亡，引起國人悲憤。交通部指示各縣市加速推動行人專用時相、行人早開時相，7月前會督導22縣市提出改善；另外，針對行人空間道路改善狀況、包括執法、肇事路口等資訊，尤其423校園路口周邊改善，一周內上網發布相關資訊。

交通部日前表示，4月10日發函各縣市「人行空間改善原則及作法」，如縮減車道寬度、增加人行空間、外擴路口人行道、行穿線退縮3至5公尺等，盼各縣市今年底前提人行安全環境改善整體計畫。

交通部強調，因側重硬體面改善，不是一時能改變，5月10日緊急發函全台地方政府，立即推動「行人專用時相」、「行人早開時相」，以「特效藥」調整能馬上著手的號誌時效，減少人車衝突。

交通部指出，行人專用時相是將行人、車輛的行駛綠燈開啟時間「分流」，路口各方向的行人綠燈在同時間開始，此時所有方向的行車燈號都會是紅燈，亦即路口只准行人通行、車輛均不得通行。

行人早開時相則是行人綠燈比車用綠燈提早五至十秒，小綠人燈「先開跑」後，行人提早穿越馬路；隨後當車輛開放通行，也能增加行人可見度，減少人車爭道時間，駕駛禮讓行人優先通行。

交通部長王國材日前強調，行人專用時相、行人早開時相能完全隔開人車衝突，是極短期最有效方法，縣市府可依衝突程度，按優先順序執行，盼從車本交通轉為人本交通。

交通部今天列席立法院交通委員會報告並備詢。交通部政務次長陳彥伯答詢強調，5月至7月，交通部會完成全台22縣市視導，實地勘查檢視人行環境改善狀況，並提出建議，若有經費需求會協助；後續若有其他縣市仍待再勘驗，也不排除展開第二波，徹底落實人行空間改善。

陳彥伯指出，全台22縣市中，行人專用時相共547處、行人早開時相公933處，分布19縣市，僅台東、連江、金門尚無。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，王國材上周提到行人專用時相，要大家多體諒可能會塞車，但沒有解決根本問題，因肇因道路設置有問題，如斑馬線不該劃在十字路口最前面，要往後推縮，讓駕駛有好視線看到行人要過馬路。

對於督導行人空間道路改善，陳彥伯強調，除了各縣市辦理情形，以及校園路口周邊改善423校分布哪些縣市，以及肇事路口有幾處，整理後一周內公開上網。

交通部長 人行道

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