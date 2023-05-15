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華航新開高雄-首爾金浦 獨家飛航布局南部航網

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航將於7月6日起開航高雄-首爾金浦航線，每周提供三班往返服務，以便利南部民眾。圖／華航提供
華航將於7月6日起開航高雄-首爾金浦航線，每周提供三班往返服務，以便利南部民眾。圖／華航提供

華航空看好國人赴韓觀光與商務需求增加，7月6日起獨家推出高雄-首爾金浦航線，每周二、四、六以737-800機型執飛，出發航班CI-184於下午2時30分從高雄小港機場起飛，首爾時間晚上6時15分抵達金浦機場；回程航班CI-185於當地晚上7時15分起飛，台灣時間晚上9時15分返抵小港機場，以便利南部民眾。此外，華航也推出優惠價，經濟艙來回機票最低TWD 8,200元起（未稅），即日起開放訂位及購票。

華航表示，本次新增高雄-首爾金浦航線，金浦機場距離首爾市中心更近，民眾抵達後可輕鬆直衝市區各大熱門景點，例如弘大、明洞、南山首爾塔等。華航盼此新航線開通後，不僅可提高南部鄉親赴韓旅遊、探親及洽公的便利性，亦可吸引韓國旅客到台灣南部觀光。

華航指出，為擴大服務南部民眾，高雄出發航班積極增班中，高雄-首爾仁川4月起增至每周7班，加上7月6日開航高雄-首爾金浦每周3班，高雄往返首爾航班將達每周10班；另外高雄往返東京成田每周7班、大阪7班、曼谷5班、上海浦東5班、廈門3班、香港7班，而馬尼拉4月起從每周3班增至4班，4月20日起再增飛深圳每周2班，屆時高雄出發每周提供50個航班，直飛亞洲各大主要城市。

為讓南部鄉親也能享受到更優質的飛行體驗，華航特別調派全新A321neo客機，服務於高雄出發飛往東京成田、大阪與首爾仁川航線。A321neo客艙配有寬敞的座椅空間、高解析超大螢幕、高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。另737-800客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。藉由新航線、新機隊與新服務，期盼為南部航網注入新活力。

首爾 小港機場 華航

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