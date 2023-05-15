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高齡化長照需求大 民眾黨：應放寬移工限制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委吳欣盈（左）與賴香伶（右）15日召開記者會呼籲，政府應「放寬對外籍照護員的引入限制」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民進黨立委吳欣盈（左）與賴香伶（右）15日召開記者會呼籲，政府應「放寬對外籍照護員的引入限制」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

高齡化導致長照需求激增！民眾黨立委賴香伶15日召開記者會表示，長照機構人力卻因為低薪、勞動條件差，導致人力不足，呼籲政府放寬對外籍照護員的引入限制。同黨立委吳欣盈則指出，多國都在導入AI解決照護不足的問題，呼籲通過《數位醫療發展條例》接軌國際。

放寬外籍照護限制

民眾黨立委吳欣盈指出，2019年新冠疫情前，台灣家庭看護工約有25.5萬，但2022年卻僅剩約21萬，形成照護人力不足的狀況。她說，勞動部期望將移工納入長照人力，但衛福部卻認為移工納入後會拉低薪資，並呼籲國發會應負起部會協調責任，全面盤點人口、醫療、長照、教育培訓等政策

賴香伶表示，長照需求攀升，長照機構卻大缺工，主要與低薪、勞動強度高有關住。她引用台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬的研究指出，住宿機構照護員月薪約4萬元，每日工時可達12小時，還要同時照護多人。

她強調，面對持續的人力流失，許多業者希望引入外籍照護員彌補人力缺口，但衛福部規定各類長照機構，本籍與外籍照服員比例最高只能一比一，且外籍人數不能超過本籍。賴香伶呼籲，「放寬對外籍照護員的引入限制」，可確保個案都能得到適當的照護。

推動社區互助

吳欣盈表示，以AI數位新科技解決醫療照護不足，已逐漸成為歐美面對高齡社會的解方，本會期力推的《數位醫療發展條例》，正是台灣接軌國際新趨勢的法案，而且初步跟護理師、藥劑師界溝通，都獲得不少的支持，希望執政黨能盡速讓該法通過。

民眾黨發言人楊寶禎也以長照2.0政策「巷弄長照站」為例說，雖然4年增長近9倍，但第一線人員反應根本重量不重質，但醫療專業、服務品質與量能也參差不齊。她強調，政府不能只有追求政績達標而濫竽充數，還要提升據點的服務品質，提供人力支援或補助，服務規劃貼近長者的需求。

「從2019年到2022年，喘息服務需求暴增2.5倍，」民眾黨發言人楊寶禎建議，針對有行動能力的長輩，可採行「社區換工」，讓專業民眾到長輩家中免費裝設防跌倒安全裝置；而長者則能到社區向小朋友說故事、做手工藝等，達成社區互助的功能。

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長照 民眾黨 賴香伶

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