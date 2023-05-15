7月起 逾350原住民教會用族語講道

原民會主委夷將．拔路兒Icyang Parod今到立院內政委員會進行業務報告。原民會報告表示，為加強推動族語，預計今年7月起將有350間以上的教會一起推動原住民族語傳承，鼓勵神父、牧師使用族語講道，辦理族語主日學、讀經、詩歌等給予獎勵金。

原民會報告指出，為鼓勵全民推動族語環境，促進原住民族語言傳承與發展，近年來作為包括舉辦原住民族語單詞、戲劇競賽、原住民族語 模範父親表揚典禮、沉浸式族語教學幼兒園績優表揚暨國際研討會等。

原民會也結合教會共同研商推動族語發展工作，去年9月28日至11月4日於全國北、中、南、花蓮、台東等地區召開8場次說明會，召集947間原住民族教會研議國家語言整體發展方案「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，計畫並已於今年2月13日函頒。原民會說，預計於7月1日起，350間以上教會就會開始執行。

行政院核定國家語言整體方案，推動「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，鼓勵神父、牧師用族語講道、辦理族語主日學、讀經與唱詩歌，只要符合條件會給予獎勵金，最高一年可獲34萬元。

此外，報告提及，去年試辦「原住民族歲時祭儀文化旅遊計畫」，媒合部落、地方政府及旅行業者合作，以歲時祭儀為主題規劃深度的文化遊程；夷將．拔路兒表示，今年將延續這個旅遊模式，持續補助部落及獎勵旅行社，帶動更多遊客到部落，讓族人說自己的文化、說部落的故事，提升部落經濟收益。