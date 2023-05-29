大口吃美食！別讓食物反咬你一口
牙醫師保護牙齒祕訣：不只刷牙、牙線，增加防蛀漱口水天天用、防蛀再升級
心情不好就是要吃美食，心情好，更要吃！吃美食讓人越來越快樂，但是牙齒呢？牙醫師提醒，你的食物也是細菌的食物，不徹底清潔防護，小心蛀牙危機降臨！
三大理由 搞懂為什麼會蛀牙為什麼會蛀牙？多麗美學牙醫師呂仕潁表示，有三大理由：
1.潔牙不夠完整：刷牙、牙線只能清潔25%口腔，牙線技巧不熟練無法完整清潔，長期下來導致牙菌斑累積及蛀牙。
2.常吃或喝甜食、酸性食物：果汁飲料、甜點及黏牙美食殘渣，會被細菌轉化成酸性物質損害琺瑯質。
3.含氟量不足：氟可以幫助預防蛀牙，甚至在蛀牙形成最初階段逆轉損害。氟的含量與吸收效率越好，越可有效防蛀。
三大祕訣 牙醫師教你保護牙齒
想要保護牙齒，有三大秘訣：
1. 每半年定期洗牙：去除牙結石也檢查是否有新蛀牙。
2. 餐後潔牙搭配漱口水：早晚、餐後使用牙刷搭配牙線和漱口水，有效清潔保護牙齒。
3. 少吃含糖飲料和甜食：吃完後馬上清潔口腔，用防蛀漱口水與牙刷、牙線去除口腔細菌，降低酸性物質對牙齒損傷。
防蛀漱口水挑選方式
要怎麼挑選防蛀漱口水？首先，除注意含氟量外，更要挑選能有效增強氟吸收產品。現在市面上新推出增強氟吸收的漱口水，透過獨特瞬效氟貼科技，有效快速增強氟吸收，修護琺瑯質進而達到7倍防蛀效果。
此外，除了要照顧好琺瑯質，更要源頭除菌，建議挑選含有植物精油的除菌成分產品，不僅可以幫助99%去除口腔細菌，且自然植物精油成分安全可以天天使用。
漱口水三大NG行為
許多人對漱口水有錯誤認知，呂仕穎說，三大NG行為包括：
1. 漱口水使用建議搭配正確刷牙習慣，一天用兩次，慎選可以天天使用的漱口水成分避免造成牙齒染色或味覺改變，建議挑選植物精油成分，天天使用維持口腔健康。
2. 漱口水在口中停留時間過短：漱口水均不需稀釋使用，漱口水放入口中，全嘴漱口30秒至一分鐘，達到保護效果。
3. 不完整的潔牙步驟先刷牙再使用牙線，最後用漱口水全口保護，清除縫隙中可能殘留的細菌。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言