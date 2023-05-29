大口吃美食！別讓食物反咬你一口

牙醫師保護牙齒祕訣：不只刷牙、牙線，增加防蛀漱口水天天用、防蛀再升級

多麗美學牙醫師呂仕潁表示，刷牙+牙線+漱口水，才能有效保護牙齒。 圖／李清宇攝影

心情不好就是要吃美食，心情好，更要吃！吃美食讓人越來越快樂，但是牙齒呢？牙醫師提醒，你的食物也是細菌的食物，不徹底清潔防護，小心蛀牙危機降臨！

吃完美食不徹底清潔防護，小心蛀牙危機降臨！。 圖／李清宇攝影

三大理由 搞懂為什麼會蛀牙為什麼會蛀牙？多麗美學牙醫師呂仕潁表示，有三大理由：

1.潔牙不夠完整：刷牙、牙線只能清潔25%口腔，牙線技巧不熟練無法完整清潔，長期下來導致牙菌斑累積及蛀牙。

2.常吃或喝甜食、酸性食物：果汁飲料、甜點及黏牙美食殘渣，會被細菌轉化成酸性物質損害琺瑯質。

3.含氟量不足：氟可以幫助預防蛀牙，甚至在蛀牙形成最初階段逆轉損害。氟的含量與吸收效率越好，越可有效防蛀。

牙醫師呂仕潁表示，保護牙齒有三大秘訣。 圖／李清宇攝影

三大祕訣 牙醫師教你保護牙齒

想要保護牙齒，有三大秘訣：

1. 每半年定期洗牙：去除牙結石也檢查是否有新蛀牙。

2. 餐後潔牙搭配漱口水：早晚、餐後使用牙刷搭配牙線和漱口水，有效清潔保護牙齒。

3. 少吃含糖飲料和甜食：吃完後馬上清潔口腔，用防蛀漱口水與牙刷、牙線去除口腔細菌，降低酸性物質對牙齒損傷。

潔牙步驟別忘了漱口水，幫全齒做好保護。 圖／李清宇攝影

防蛀漱口水挑選方式

要怎麼挑選防蛀漱口水？首先，除注意含氟量外，更要挑選能有效增強氟吸收產品。現在市面上新推出增強氟吸收的漱口水，透過獨特瞬效氟貼科技，有效快速增強氟吸收，修護琺瑯質進而達到7倍防蛀效果。

此外，除了要照顧好琺瑯質，更要源頭除菌，建議挑選含有植物精油的除菌成分產品，不僅可以幫助99%去除口腔細菌，且自然植物精油成分安全可以天天使用。

除了刷牙、牙線，再天天使用防蛀漱口水，防蛀再升級。 圖／聯合新聞網製圖

漱口水三大NG行為

許多人對漱口水有錯誤認知，呂仕穎說，三大NG行為包括：

1. 漱口水使用建議搭配正確刷牙習慣，一天用兩次，慎選可以天天使用的漱口水成分避免造成牙齒染色或味覺改變，建議挑選植物精油成分，天天使用維持口腔健康。

2. 漱口水在口中停留時間過短：漱口水均不需稀釋使用，漱口水放入口中，全嘴漱口30秒至一分鐘，達到保護效果。

3. 不完整的潔牙步驟先刷牙再使用牙線，最後用漱口水全口保護，清除縫隙中可能殘留的細菌。