鼓勵航空公司闢航線或增航班 交部祭降落費免收或減半

疫後旅運復甦，鼓勵航空公司新闢航線或增加航班，交通部民航局表示提供獎勵補助措施，針對飛航松山及桃園國際機場之外的航空公司，若新增國際航線或增加原有國際航線班次，其降落費可減少50%或100%免收。

交通部今天列席立法院交通委員會報告並備詢。在「疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景」專題報告指出，對後續國際航線規劃情形，交通部指出，今年5月陸續新增桃園 - 高知、普吉島，並復飛松山-福州、桃園、花卷、函館、熊本、重慶等航線；6月新增高雄-金浦，復飛桃園-公主港與高雄-福州航線；7月新增桃園-布拉格、台中-釜山、峴港、濟州、名古屋，以及復飛台中-澳門航線。

交通部表示，依據航空公司規畫，預計在今年10月底夏季班表結束前，航點數將增加為87個航點，較2019年底（疫前）恢復66%；飛航架次增加至每周4350架次，較2019年底恢復73%。

交通部宣示，5月起，台灣防疫降級，並解除相關管制，預估5月下旬可達來台200萬人次，積極推動加速擴大吸引國際觀光客方案，預計今年目標達600萬人次，並在明年恢復疫情前水準。