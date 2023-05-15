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誰會去百元理髮？「不是太帥就是太醜」 網友回應超極端：人醜矮胖剪多貴都沒用

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

常有人說「髮型決定一個人的顏值」，在外貌穿搭方面，頭髮可以說是非常重要的構成要素之一，也因此有許多人會花費大筆金錢，選擇高價位的髮廊及設計師打理自己的髮型，不過也會有人選擇簡單快速的「百元理髮」，近日便有網友好奇，為麼會有人選擇品質較不穩定的百元髮廊，引來許多網友討論。

設計師品質參差不齊　他好奇「什麼樣的人會去百元剪髮」？

一名網友在PTT發文，表示明明上有許多高級髮廊，好奇為什麼有人會想要去100元剪髮。其實現在市面上有越來越多「百元剪髮」，雖然不像一般髮廊有較全面的服務，但主打快速、方便的特性也吸引到不少客群。不過也有許多人覺得，百元理髮的設計師品質參差不齊，很容易會遇到剪出來的髮型不滿意的情況，因此才會出現「什麼樣的人會去百元理髮」的相關討論。

網友好奇「什麼樣的人會去百元剪髮」

▲網友好奇「什麼樣的人會去百元剪髮」。

image source: 翻攝自PTT

方便、快速、便宜　「有頻繁理髮需求的人」會去百元剪髮

不少網友指出，通常會去百元髮廊的人，有很大一部分是有頻繁理髮需求的人，像是頭髮長得太快或是需要經長修剪的短髮髮型等等，因為普通髮廊一次的花費太高，因此才會選擇百元髮廊，不只便宜還方便快速，「我啊，我頭髮長很快，方便啊」、「方便快捷」、「我啊，國外業務要維持形象，一個月要剪兩次」、「兩個禮拜剪一次的我」、「每個月都要修一下（去百元理髮）比較省」。

「太醜」或「太帥」的人適合百元理髮？

此外，也有人覺得，不在乎髮型的人，或是髮型對於外貌影響不大（太帥or太醜）的人，也會比較偏好百元理髮，「反正有剪就好的人」、「人醜矮胖剪多貴都沒有用」、「剪過500發現沒變帥的人」、「醜臉不用剪貴的，帥臉不剪還是帥」、「主要是臉帥的人，因為臉醜真的要很貴的設計師去用心修飾那張醜臉」、「天生麗質的人，隨便剪都好看」、「臉帥怎麼剪都好看」、「臉太醜，髮型無法彌補的人，就像我」。

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