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周三前西部晴東部短暫雨 天氣風險：周四五鋒面來天氣再轉差
天氣風險公司天氣氣析師林孝儒指出，今天起隨華南雲系減弱，降雨影響區域逐漸縮限至花東一帶，中南部山區的降雨也會逐漸較零星，天氣逐漸穩定。
林孝儒指出，明天至周三台灣附近受高壓迴流為東南至偏南風影響，週遭環境水氣不多，氣溫逐日回升，西半部逐漸轉為較晴朗的天氣，高溫普遍都回到30度以上，不過午後山區有短暫陣雨機會。東半部雲量比較多，仍有短暫陣雨，建議外出要攜帶雨具。
林孝儒指出，周四起天氣迎來一波轉變，預期北方再度有一道鋒面南下，氣溫受鋒前西南風增強及暖空氣堆積影響，高溫會再較周二三更為悶熱，且受到鋒前不穩定環境影響，各地轉多雲，白天起海峽一帶有對流發展移入機會，逐漸為西部帶來些短暫陣雨或雷雨。
周四晚間至周五將隨著鋒面移入並通過台灣上空，各地將有一波較廣泛降雨，屆時西半部更容易伴隨雷雨帶來短暫較大的雨勢。周末鋒面減弱遠離漸轉西南風影響，降雨才逐漸有些轉緩，迎風面中南部或北部及東部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨。
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