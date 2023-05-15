健康你我他／買一打五趾襪 長期抗戰灰指甲

炎夏將至，我就被迫向皮膚科報到。由於夜晚睡覺時腳丫子奇癢難耐，心想香港腳又向我宣戰了。說起我的病史真是一言難盡。

讀國小時，我就與香港腳結了孽緣，民國四十年代缺乏衛生常識，隨意亂穿他人的拖鞋，無意中感染黴菌，從此香港腳與我的腳丫子難分難捨，時好時壞。

因為未遵醫囑每天早晚確實的塗抹藥膏，夏天一到腳汗增多，腳丫子無法保持乾爽，久而久之，香港腳的好兄弟「灰指甲」也悄悄上身。

進入職場後，夏天我會穿露趾涼鞋，但十趾已有三趾淪陷，左看右看都欠美觀，醫師建議口服藥物效果較好，就這樣我吃了3個月的藥，灰指甲確實改善了，不僅可以自信的穿上涼鞋，還可以塗上美美的指甲油。

然而快樂沒有持續太久，灰指甲「藥物殺不死，濕悶時又生」，這次我聽信偏方，每晚用醋水浸泡雙腳，不僅沒有改善的跡象，灰指甲又來攻城掠地，只能回頭尋求正規醫療。

看到有一半的腳趾甲變為灰濁、增厚，面貌扭曲，於是展開一場長期抗戰。我買了一打的五指襪，這是避免健康指甲被感染的利器，也不再固定只穿一雙鞋，幾雙鞋輪替著穿，最重要的是每晚洗完澡，雙腳用吹風機吹乾，再擦藥膏、點藥水，持之以恆，症狀得以控制，不再惡化就是我的最低標準啦。