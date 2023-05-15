聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／買一打五趾襪 長期抗戰灰指甲

聯合報／ 文／含笑（桃園市）
五指襪是避免健康指甲被感染的利器。圖／含笑提供
五指襪是避免健康指甲被感染的利器。圖／含笑提供

炎夏將至，我就被迫向皮膚科報到。由於夜晚睡覺時腳丫子奇癢難耐，心想香港腳又向我宣戰了。說起我的病史真是一言難盡。

讀國小時，我就與香港腳結了孽緣，民國四十年代缺乏衛生常識，隨意亂穿他人的拖鞋，無意中感染黴菌，從此香港腳與我的腳丫子難分難捨，時好時壞。

因為未遵醫囑每天早晚確實的塗抹藥膏，夏天一到腳汗增多，腳丫子無法保持乾爽，久而久之，香港腳的好兄弟「灰指甲」也悄悄上身。

進入職場後，夏天我會穿露趾涼鞋，但十趾已有三趾淪陷，左看右看都欠美觀，醫師建議口服藥物效果較好，就這樣我吃了3個月的藥，灰指甲確實改善了，不僅可以自信的穿上涼鞋，還可以塗上美美的指甲油。

然而快樂沒有持續太久，灰指甲「藥物殺不死，濕悶時又生」，這次我聽信偏方，每晚用醋水浸泡雙腳，不僅沒有改善的跡象，灰指甲又來攻城掠地，只能回頭尋求正規醫療。

看到有一半的腳趾甲變為灰濁、增厚，面貌扭曲，於是展開一場長期抗戰。我買了一打的五指襪，這是避免健康指甲被感染的利器，也不再固定只穿一雙鞋，幾雙鞋輪替著穿，最重要的是每晚洗完澡，雙腳用吹風機吹乾，再擦藥膏、點藥水，持之以恆，症狀得以控制，不再惡化就是我的最低標準啦。

香港 醫師 吹風機

延伸閱讀

毛巾發臭成細菌溫床！恐滋生皮膚病 醫曝換新週期

香港腳會自然好嗎？掌握有效治療方式，養成7個好習慣遠離足癬！

注意了！近期最容易復合的星座CP 這對根本前世孽緣「被虐還是沉淪」

大甲媽遶境4大注意事項 醫：防曬「這兩處」最容易漏掉

相關新聞

藥師：搶救缺藥 政府打假球

本報今年多次報導國內缺藥問題，衛福部成立跨部會「藥品供應通報處理中心」迄今滿一個月，但包括藥師公會與基層藥師認為政府以「...

基北北桃1200月票 6月15日開賣 7月上路

基北北桃1200月票預計7月1日上路，月票也規畫提早開賣，台北市交通局長謝銘鴻表示，主要是為分散1200月票購票與128...

台北藝博會單月6場 「年輕藏家崛起」

上個周末，四場類型迥異的藝術博覽會在台北同步登場，業界分析，如此密集的藝博會，證明台灣年輕世代藏家已成形，擁有足夠的藝術...

一張圖看天氣！周三前天氣暖熱 「這日起」變天全台有雨

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，周三前水氣減少、天氣暖熱，周四後漸受鋒面影響，水氣增多。周一鋒面位於巴...

長輩照顧、育兒親職…家庭教育前進職場

教育部二○二○年推動「友善家庭企業聯盟推動方案」暨「鼓勵職場推動家庭教育試辦計畫」，至今促成十三縣市、逾卅三企業合作，利...

托嬰兒虐頻傳 民代促補法規漏洞

昨天是母親節，卻有許多母親因托育人員虐童失去孩子，中華民國兒童權益促進協會與時代力量昨召開「終結兒虐，讓孩子平安長大」記...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦